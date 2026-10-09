Elon Musk erhält höchste US-Wissenschaftsehre

Die Medaillenübergabe an Musk wirkte freundlich, aber etwas unbeholfen. Der Präsident klopfte dem Tech-Unternehmer auf den Rücken, während er ihm die Schatulle mit der Medaille überreichte. Offenbar vermieden beide weitgehend Augenkontakt. Während er Musk die Medaille aushändigte, sagte Trump: „Elon, ich möchte dir gratulieren. Du bist mein Freund und all das, aber du bist ein ganz, ganz besonderer Mensch.“