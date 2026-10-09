Elon Musk erhält höchste US-Wissenschaftsehre

Elon Musk ist für seine Verdienste im Technologie-Bereich von US-Präsident Donald Trump mit dem höchsten Wissenschaftspreis des Landes geehrt worden. Bei einer Zeremonie im Friedensinstitut in Washington überreichte Trump dem Tech-Milliardär am Donnerstag die renommierte National Medal of Science.
Trump bezeichnete Musk bei der Preisverleihung als „nationalen Schatz“ und würdigte den Tesla-und SpaceX-Chef mit den Worten: „Elon ist unser moderner Thomas Edison.“ Die Auszeichnung wurde im Rahmen des Technologie-Gipfels „Wissenschaft: Ein neues goldenes Zeitalter“ überreicht.
Außer Musk erhielten diese Medaille auch Google-Mitbegründer Sergey Brin, Nvidia-Vorstand Jensen Huang und die Chefin des US-Chipherstellers AMD, Lisa Su. Tech-Investor Michael Dell und Microsoft-Vorstand Satya Nadella erhielten mit der National Medal of Technology and Innovation ebenfalls die höchste US-Auszeichnung in diesem Bereich.
Die Medaillenübergabe an Musk wirkte freundlich, aber etwas unbeholfen. Der Präsident klopfte dem Tech-Unternehmer auf den Rücken, während er ihm die Schatulle mit der Medaille überreichte. Offenbar vermieden beide weitgehend Augenkontakt. Während er Musk die Medaille aushändigte, sagte Trump: „Elon, ich möchte dir gratulieren. Du bist mein Freund und all das, aber du bist ein ganz, ganz besonderer Mensch.“
Zerwürfnis mit Trump
Musk hatte Trump zu Beginn seiner zweiten Amtszeit als Berater zur Seite gestanden und im Auftrag des Präsidenten Tausende Stellen im Staatsapparat und bei Ministerien gestrichen. Im Mai 2025 schied Musk bei der Regierungsabteilung für staatliche Effizienz (Doge) jedoch wegen eines Zerwürfnisses mit Trump über die massiv steigenden Staatsschulden aus. Inzwischen haben sich beide wieder versöhnt.
Auch Trump selbst wurde bei der Veranstaltung bedacht: Der US-Präsident erhielt einen Bilderrahmen, der die posthum an seinen verstorbenen Onkel John Trump verliehene National Medal of Science enthielt, der am renommierten Massachusetts Institute of Technology unterrichtete.
Trump verweist in seinen Reden immer wieder auf diesen 1983 gestorbenen Onkel – meist im Zusammenhang mit seiner eigenen Intelligenz. Er habe von seinem Onkel den „höchsten IQ“ geerbt, sagt er immer wieder. Er führt dies auf „gute Gene“ zurück.
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