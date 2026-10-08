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„Aber ohne bumsen“

„Forsthaus Rampensau“: Die ersten Bilder sind da!

Stars & Society
08.10.2026 14:00
Ob im Whirlpool oder in der Hütte – im „Forsthaus Rampensau“ geht es auch in Staffel 5 mehr als ...
Ob im Whirlpool oder in der Hütte – im „Forsthaus Rampensau“ geht es auch in Staffel 5 mehr als deftig zu!(Bild: Krone-Collage/© ProsiebenSat1Puls4)
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Von krone.at

22 Promis, eine Alm und jede Menge Zündstoff: Die fünfte Staffel von „Forsthaus Rampensau“ steht in den Startlöchern. Jetzt sind die ersten Fotos da – und die haben es in sich! Sie zeigen wilde Partys, freche Sprüche, Flirts und jede Menge Ärger, der auf die TV-Zuschauer wartet.

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Am Freitag startet „Forsthaus Rampensau“ um 20.15 Uhr auf JOYN und ATV. Und Gerüchten zufolge geht es in der neuen Staffel wieder ordentlich zur Sache: Sexszenen ab der ersten Minute, Saufgelage, Flirts und knallharte Allianzen sollen für reichlich Zündstoff sorgen.

Denn wer auf der Kärntner Alm bestehen will, braucht mehr als fröhliche Stimmung. Die Kandidaten müssen sich zusammentun, Bündnisse schmieden und gleichzeitig genau überlegen, wem sie wirklich vertrauen können. Im Forsthaus kann aus einem harmlosen Partyabend schnell ein handfester Streit werden. Die Bilder der ersten Folge sprechen jedenfalls Bände!

Stimmung! Schon beim Warten auf die anderen „Forsthaus“-Bewohner geht es richtig rund!
Stimmung! Schon beim Warten auf die anderen „Forsthaus“-Bewohner geht es richtig rund!(Bild: © ProsiebenSat1Puls4)

„Ein bisschen Heimkommen“
Was man jetzt schon verraten darf: Den Anfang beim Einzug ins Forsthaus machen in diesem Jahr Beverly und Elsa. Für die beiden ist der Einzug beinahe ein Heimspiel. Schließlich waren sie bereits in der deutschen Ausgabe des Erfolgsformats dabei. „Es ist ein bisschen wie Heimkommen“, sagt Beverly selbstbewusst. Ob ihnen diese Erfahrung einen entscheidenden Vorteil verschafft?

Beverly und Elsa
Beverly und Elsa(Bild: ATV / Bernhard Eder)
Ui! Elsa schaut ganz schön kritisch! Wir sind gespannt!
Ui! Elsa schaut ganz schön kritisch! Wir sind gespannt!(Bild: © ProsiebenSat1Puls4)

Kein Bett, wenn nicht alle da sind!
Diesmal müssen die Kandidaten jedenfalls zunächst abwarten, denn die Betten werden erst verteilt, wenn alle Bewohner eingetroffen sind. Lange dauert es nicht, bis das Forsthaus aus allen Nähten platzt.

Zum Cast gehören neben Beverly und Elsa das „Gemeindebau“-Duo Susi und NorbertSimone Lugner und Alexander Schneller, die Dragqueens Philisha Conditioner und Shira, Insta-Comedian Butti und seine Freundin Sophie, die Party-Boys Phillip und RafaelJulia und EbruPeter und Alisa sowie Krappi und Vanessa.

Wer ist wer im „Forsthaus Rampensau“-Kosmos? Bei 22 Reality-Stars verliert man schnell den Überblick. Klicken Sie sich durch unsere Slideshow und prägen Sie sich schon jetzt alle Kandidaten und ihre Gesichter ein:

Krappi und Vanessa
Krappi und Vanessa(Bild: ATV/Bernhard Eder)
Peter und Alisa
Peter und Alisa(Bild: ATV/Bernhard Eder)
Julia und Ebru
Julia und Ebru(Bild: Bernhard Eder)
Phillip und Rafael
Phillip und Rafael(Bild: ATV/Berhanrd Eder)
Butti und Sophie
Butti und Sophie(Bild: ATV/Bernhard Eder)
Philisha Conditioner und Shira
Philisha Conditioner und Shira(Bild: ATV/Bernhard Eder)
Simone Lugner und Alexander Schneller
Simone Lugner und Alexander Schneller(Bild: ATV/Bernhard Eder)
Susi und Norbert
Susi und Norbert(Bild: ATV/Bernhard Eder)
Beverly und Elsa
Beverly und Elsa(Bild: ATV / Bernhard Eder)

„Lasst das Drama beginnen“, „aber ohne bumsen“
Kaum sind alle angekommen, beginnt bereits der Kampf um die besten Schlafplätze. Susi hat dabei ein ganz bestimmtes Ziel: das einzige große Doppelbett. Das will sie sich mit Norbert sichern. Allerdings gibt es eine klare Ansage. „Aber ohne bumsen“, stellt Susi unmissverständlich klar.

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Auch bei den Dragqueens ist die Stimmung sofort prächtig. „Lasst das Drama beginnen“, kündigt Philisha an. Beverly und Elsa freuen sich besonders über ihre Ankunft. „Wir haben nicht damit gerechnet, dass Dragqueens hereinkommen, und das ist genau unser Ding“, erklärt Beverly.

Viel Zeit verlieren die Frauen nicht. Das erste Zimmer ist im Handumdrehen besetzt. Philisha spricht bereits von einer „kleinen, schönen, süßen Allianz“. Eine Kampfansage? Gut möglich. Eine sorgt übrigens von Anfang an für Ärger: Richard Lugners Witwe Simone. Die verweigert allen die Umarmungen und Bussis.

Prost! Die Ankunft der Dragqueens wird gefeiert!
Prost! Die Ankunft der Dragqueens wird gefeiert!(Bild: ATV)

Denn im „Forsthaus Rampensau“ sind Schlafplätze längst nicht nur eine Frage des Komforts. Wer mit wem ein Zimmer teilt, kann über Freundschaften, Bündnisse und letztlich auch über das Weiterkommen entscheiden. Genau diese Gruppierungen dürften deshalb auch in der fünften Staffel wieder eine wichtige Rolle spielen. 

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Doch nicht nur taktisch wird es spannend. Auch beim Thema Liebe könnte es ordentlich knistern. Mit fünf fixen Paaren gibt es diesmal so viele vergebene Kandidaten wie noch nie. Doch einige Singles sorgen trotzdem schon beim Einzug für Gesprächsstoff.

Witwe Simone Lugner und Alexander Schneller bei ihrem Einzug.
Witwe Simone Lugner und Alexander Schneller bei ihrem Einzug.(Bild: ATV)

Krappi und Rafael von Beverly hin und weg
Besonders Beverly scheint das Interesse der männlichen Konkurrenz geweckt zu haben. Krappi und Rafael haben offenbar ein Auge auf die Reality-Queen geworfen. Und auch Phillip scheint nicht völlig uninteressiert zu sein – obwohl er gleichzeitig betont, seiner Freundin treu bleiben zu wollen.

Denn am Ende zählt im Forsthaus nur eines: Wer schafft es, sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen? Wer wird zum engen Verbündeten, wer macht sich schon in den ersten Stunden Feinde? Wer ist auch nach dem Ende spinnefeind?

Simone Lugner soll im Forsthaus nicht wirklich neue Freunde gefunden haben!
Simone Lugner soll im Forsthaus nicht wirklich neue Freunde gefunden haben!(Bild: ATV)
Die Stimmung am gemütlichen Forsthaus-Tisch wirkt jedenfalls angespannt.
Die Stimmung am gemütlichen Forsthaus-Tisch wirkt jedenfalls angespannt.(Bild: ATV)

Ein Tipp von uns: Kandidatin Elsa Latifaj schoss bei der Premiere der Staffel öffentlich gegen Simone Lugner: „Ich brauche keinen Mann zu heiraten, um auf sein Erbe zu warten.“  Die konterte in einem TV-Interview: „Solche Menschen, die haben in meinem Leben nichts verloren. Sie muss erst einmal auf mein Niveau kommen, dass sie sich mit mir unterhalten kann.“

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Die fünfte Staffel verspricht damit schon zum Auftakt reichlich Zündstoff. Und auf der Kärntner Alm dürfte es nicht lange friedlich bleiben.

„Forsthaus Rampensau“ läuft am Freitag um 20.15 Uhr auf JOYN und ATV.

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