„Forsthaus Rampensau“: Die ersten Bilder sind da!

„Ein bisschen Heimkommen“

Was man jetzt schon verraten darf: Den Anfang beim Einzug ins Forsthaus machen in diesem Jahr Beverly und Elsa. Für die beiden ist der Einzug beinahe ein Heimspiel. Schließlich waren sie bereits in der deutschen Ausgabe des Erfolgsformats dabei. „Es ist ein bisschen wie Heimkommen“, sagt Beverly selbstbewusst. Ob ihnen diese Erfahrung einen entscheidenden Vorteil verschafft?