„Rampensau“-Elsa schießt schon jetzt gegen Lugner!

Scharfer Konter mit Fehlerchen

Es wäre nicht Elsa, wie man sie aus zahlreichen Reality-Shows kennt, wenn sie auf so eine Ansage nicht kontern würde. Und so schießt die 21-Jährige auf Instagram zurück: „Ich brauche keinen 60-jährigen (sic!) Mann zu heiraten, nur um auf sein Geld oder irgendwann sein Erbe zu warten. Auf dieses Niveau möchte und muss ich gar nicht kommen.“ In einer weiteren Instagram-Story korrigiert Elsa ihren Fehler: „Ahja sorry 91 Jahre alt war der Herr Lugner.“