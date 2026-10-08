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Wer hat hier Niveau?

„Rampensau“-Elsa schießt schon jetzt gegen Lugner!

Stars & Society
08.10.2026 11:38
Schon vor der Ausstrahlung fliegen zwischen Simone Lugner und Elsa Latifaj die Fetzen.
Schon vor der Ausstrahlung fliegen zwischen Simone Lugner und Elsa Latifaj die Fetzen.(Bild: Krone-Collage/ATV/Bernhard Eder)
Porträt von Charlotte Sequard-Poyer
Von Charlotte Sequard-Poyer

Das fängt ja gut an: Noch bevor die erste Folge von „Forsthaus Rampensau“ ausgestrahlt wurde, fliegen bereits die Fetzen! Kandidatin Elsa Latifaj schießt öffentlich gegen Simone Lugner: „Ich brauche keinen Mann zu heiraten, um auf sein Erbe zu warten.“ Einen kleinen Spoiler gibt es dann auch noch obendrauf ...

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Am kommenden Freitag wird die erste Folge der fünften Staffel „Forsthaus Rampensau“ ausgestrahlt. Doch schon am Montag trafen die Kandidaten bei der Premiere in der Wiener Urania aufeinander. Gemeinsam wurde die erste Folge geschaut – danach feierte man zusammen.

Bei der Premiere von „Forsthaus Rampensau“ war die Stimmung noch gut – vorerst.
Bei der Premiere von „Forsthaus Rampensau“ war die Stimmung noch gut – vorerst.(Bild: ATV/Moni Fellner)

Dass nicht alle Kandidaten nach der gemeinsamen Zeit auf der Almhütte im Kärntner Lavanttal gut aufeinander zu sprechen sind, wurde da allerdings bereits deutlich.

„Sie muss erst einmal auf mein Niveau kommen“
Angesprochen auf ihre Forsthaus-Konkurrentin Elsa, stellte Simone Lugner in einem TV-Interview etwa klar: „Solche Menschen, die haben in meinem Leben nichts verloren. Sie muss erst einmal auf mein Niveau kommen, dass sie sich mit mir unterhalten kann.“ Bumm, das hat gesessen.

Simone Lugner tritt gemeinsam mit Zirkusdirektor Alexander Schneller im Forsthaus an.
Simone Lugner tritt gemeinsam mit Zirkusdirektor Alexander Schneller im Forsthaus an.(Bild: ATV/Bernhard Eder)

Doch damit hat Lugner offenbar noch nicht alles gesagt: „Die Elsa, die kann für niemanden ein Vorbild sein. Sie macht jetzt ihren Weg und sie wird irgendwann abstürzen und dann ist sie halt niemand mehr.“

Scharfer Konter mit Fehlerchen
Es wäre nicht Elsa, wie man sie aus zahlreichen Reality-Shows kennt, wenn sie auf so eine Ansage nicht kontern würde. Und so schießt die 21-Jährige auf Instagram zurück: „Ich brauche keinen 60-jährigen (sic!) Mann zu heiraten, nur um auf sein Geld oder irgendwann sein Erbe zu warten. Auf dieses Niveau möchte und muss ich gar nicht kommen.“ In einer weiteren Instagram-Story korrigiert Elsa ihren Fehler: „Ahja sorry 91 Jahre alt war der Herr Lugner.“

Elsa mit ihrer „Rampensau“-Kollegin Beverly.
Elsa mit ihrer „Rampensau“-Kollegin Beverly.(Bild: ATV / Bernhard Eder)

Achtung, kleiner Spoiler!
Und dann spoilert Elsa tatsächlich noch ein wenig über die Sendung. So behauptet der Reality-Star, dass Lugner sich im Forsthaus wohl nicht immer ganz so nobel und niveauvoll verhalten haben soll: „Du hast selbst im Format Menschen als ,fett und hässlich´ bezeichnet. Ich bleibe lieber bei meinem eigenen Niveau.“

Zitat Icon

Für mich hat Niveau nichts mit einem berühmten Nachnamen zu tun.

Elsa Latifaj

Im Gespräch mit krone.at legt Elsa dann noch nach: „Nur, weil man einmal die Partnerin eines bekannten Mannes war, hat man nicht das Recht, sich über andere Menschen zu stellen. Für mich hat Niveau nichts mit einem berühmten Nachnamen zu tun. Niveau zeigt sich darin, wie man Menschen behandelt, wenn man glaubt, ihnen überlegen zu sein.“

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Ob etwas an diesem Vorwurf dran ist und wo der Streit zwischen Elsa Latifaj und Simone Lugner im Forsthaus seinen Anfang genommen hat, sehen Sie ab kommenden Freitag um 20.15 Uhr auf JOYN und ATV.

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