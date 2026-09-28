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„Forsthaus Rampensau“

Sie ziehen auf Alm: Alle Kandidaten im Überblick

Stars & Society
28.09.2026 10:53
Bald geht‘s wieder los! Wer zieht heuer ins „Forsthaus Rampensau“? Wir haben vorm Start der ...
Bald geht‘s wieder los! Wer zieht heuer ins „Forsthaus Rampensau“? Wir haben vorm Start der beliebten ATV-Show alle zehn Teams im Überblick.(Bild: ATV)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Am 9. Oktober geht es wieder rund auf der Kärntner Alm, denn dann kämpfen wieder zehn Promi-Paare um den Titel „Rampensau 2026“ und 20.000 Euro Preisgeld. Wer wird das „Forsthaus Rampensau“ heuer rocken, wer für einen kleinen Skandal sorgen – und vor allem: Wer wird sich den Sieg holen? Wir haben alle Kandidaten im Überblick!

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Simone Lugner und Zirkusdirektor Alexander
Sie ist wohl DER Star des diesjährigen „Forsthaus Rampensau“: Simone Lugner. Die Witwe von Baumeister Richard Lugner zieht mit Zirkusdirektor Alexander ins Forsthaus und sieht ihrem Abenteuer auf der Alm auf jeden Fall mit gemischten Gefühlen entgegen.

„Das wird spannend. Ich lerne zwar auf Events ständig neue Leute kennen, aber ich ziehe nicht mit ihnen zusammen, um auf engstem Raum zu leben“, verriet sie vorab. Und setzte nach: „Einen schönen Ausblick habe ich auch in meiner Villa. Ins Forsthaus ziehe ich, um zu gewinnen.“

Simone Lugner zieht mit Alexander nicht wegen der schönen Aussicht ins „Forsthaus Rampensau“. ...
Simone Lugner zieht mit Alexander nicht wegen der schönen Aussicht ins „Forsthaus Rampensau“. Sie will gewinnen.(Bild: ATV/Bernhard Eder)

„TWM“-Lisa und Freund Geri
„Als ATV-Ikone gehöre ich schon längst ins Forsthaus. Jetzt habe ich endlich einen Partner, mit dem das möglich ist“, zeigte sich die „Teenager werden Mütter“-Mama Lisa vor dem Einzug ins Forsthaus selbstbewusst.

Gemeinsam mit ihrem Geri freut sich die TV-Berühmtheit, die auch auf einer Online-Plattform für Erwachsene zu finden ist, auf das Abenteuer, das sie auf der Kärntner Alm erwartet – und machte auch gleich eine schlüpfrige Ansage: „Ich hab‘ nicht nur Lust aufs Forsthaus, ich hab‘ immer Lust.“

Lisa hat „immer Lust“, freut sich mit ihrem Geri aber auch aufs „Forsthaus Rampensau“
Lisa hat „immer Lust“, freut sich mit ihrem Geri aber auch aufs „Forsthaus Rampensau“(Bild: ATV/Bernhard Eder)

Reality-TV-Sternchen Beverly und Elsa
Einen zweiten Anlauf auf den Sieg im „Forsthaus Rampensau“ nehmen heuer die Reality-TV-Sternchen Elsa und Beverly. Die Beautys versuchten ihr Glück bereits in der Deutschland-Version und wagen heuer das Heimspiel.

„Ich will dem Format diesmal meinen Stempel aufdrücken, denn an mein erstes Mal Forsthaus hab‘ ich ja keine guten Erinnerungen“, erklärte Beverly vor dem Einzug. Auch Elsa freute sich auf die zweite Chance: „Ich hab‘ mich weiterentwickelt, bin bereit für eine neue Runde Forsthaus. Aber es gilt weiterhin: Leg dich nicht mit Elsa an!“

Beverly und Elsa wagen ein „Forsthaus Rampensau“-Dacapo.
Beverly und Elsa wagen ein „Forsthaus Rampensau“-Dacapo.(Bild: ATV / Bernhard Eder)

„Gemeindebau“-Lieblinge Susi und Norbert
Bei „Mein Gemeindebau“ sind Susi und Norbert längst die Lieblinge des Publikums, jetzt wollen sie mit ihren kultigen Sprüchen und ihrem Humor auch die Fans von „Forsthaus Rampensau“ verzaubern.

„Ich glaub ja nicht, dass wir die Staffel gewinnen, aber unmöglich ist nichts. Viel mehr zählt für mich das Abenteuer und neue Leute kennenzulernen“, freute sich der pensionierte Koch Norbert auf die Zeit im Forsthaus. Susi, Krankenpflegerin im Ruhestand, sieht das etwas anders: „Mein Mann redet Blödsinn, ich will gewinnen und von dem Geld kauf ich mir eine echte Tasche von Lui-Ding-Dong.“

Norbert und Susi sind bei „Mein Gemeindebau“ längst Kult, jetzt wollen sie das „Forsthaus ...
Norbert und Susi sind bei „Mein Gemeindebau“ längst Kult, jetzt wollen sie das „Forsthaus Rampensau“ erobern.(Bild: ATV/Bernhard Eder)

Drag-Queens Philisha Conditioner und Shira
Mehr Glamour geht nicht: Zum ersten Mal in der Geschichte von „Forsthaus Rampensau“ ziehen heuer mit Philisha Conditioner und Shira zwei Drag-Queens auf die Kärntner Alm. 

Philisha beschrieb sich selbst vorab als „oberösterreichischer Landbub in heißen Klamotten“ und sieht sich im Forsthaus als gute Seele: „Ich bin auch so ein Mama-Typ, der in der Früh aufräumt, gleich jedem einen Prosecco hinstellt – damit es allen gut geht.“ Shira hatte dafür nur ein Augenrollen übrig: „Na, währenddessen hock ich mich lieber in den Jacuzzi und hör mir den neuesten Gossip an.“ 

Die Drag-Queens Philisha Conditioner und Shira bringen den Glamour auf die Kärntner Alm.
Die Drag-Queens Philisha Conditioner und Shira bringen den Glamour auf die Kärntner Alm.(Bild: ATV/Bernhard Eder)

Party-Tiger Phillip Leis und Content-Creator Rafael
Party-Alarm im „Forsthaus Rampensau“: Reality-TV-Star Phillip Leis tauscht den Liebes-Strand gegen den Almrausch. Mit dabei: sein Kumpel, Content-Creator Rafael. 

Phillip nahm das Abenteuer vor dem Start der Show gewohnt locker: „Ich freu mich auf fette Forsthaus-Partys mit den Mitbewohnern, die Spiele schaff ich auch mit einem Schwipserl.“ Aber Rafael konterte prompt: „Sportsfreund - reiß dich zam. Trinken kannst du nach den Spielen, davor ist 0,0-Grenze angesagt.“

Sie bringen die Party auf die Alm: Phillip Leis und Raphael
Sie bringen die Party auf die Alm: Phillip Leis und Raphael(Bild: ATV/Berhanrd Eder)

Online-Comedian Butti und Freundin Sophie
Butti begeistert normalerweise tausende Fans im Netz mit seinen humorvollen Videos und seinem unverwechselbaren Schmäh. Sein Markenzeichen: Eine Unterhose, die er stets auf dem Kopf trägt. Seine Freundin Sophie hingegen hielt sich bis jetzt eher aus der Öffentlichkeit zurück.

„Ich bin, ehrlich gesagt, ziemlich nervös, denn ich bin noch nie öffentlich in Erscheinung getreten“, gab die 25-Jährige vor ihrem Einzug auf die Kärntner Alm zu. Der 27-jährige Landwirt & Content Creator ist trotzdem siegessicher: „Wir kennen uns seit zehn Jahren, seit drei Jahren sind wir ein Paar. Das sind die idealen Voraussetzungen dieses Hick-Hack im Haus zu überstehen!“ 

Butti und seine Sophie wollen im „Forsthaus Rampensau“ mit Schmäh und Teamwork punkten.
Butti und seine Sophie wollen im „Forsthaus Rampensau“ mit Schmäh und Teamwork punkten.(Bild: ATV/Bernhard Eder)

Julia und Ebru – das Dreamteam
In den sozialen Medien begeistern sie tausende Fans: Während Julia mit ihren feministischen Inhalten Diskussionen anstößt und zum Nachdenken anregt, verbindet Ebru als Musikerin gesellschaftliche Themen mit einer ordentlichen Portion Humor. Auch privat sind die beiden ein Dreamteam – und seit 13 Jahren ein Paar.

Dass sie nicht unbedingt dem klassischen Reality-TV-Klischee entsprechen, sehen beide gelassen. „Unser Einzug wird wahrscheinlich für Überraschungen sorgen, aber ich freue mich schon“, meinte Julia. Ebru ergänzte: „In meinen Texten rappe ich über toxische Männlichkeit und Sexismus. Mal schauen, wie meine Haltung im Forsthaus ankommt.“

Julia und Ebru wagen den Einzug ins „Forsthaus Rampensau“.
Julia und Ebru wagen den Einzug ins „Forsthaus Rampensau“.(Bild: Bernhard Eder)

Bauer Peter und Partnerin Alisa
Vom Tiroler Bauernhof auf die Kärntner Alm zieht es heuer „Bauer sucht Frau“-Peter mit seiner Partnerin Alisa, mit der er seit zwei Jahren liiert ist und seit Kurzem auf seinem Hof zusammenwohnt.

Im „Forsthaus Rampensau“ wollen die beiden beweisen, wie stark ihre junge Liebe wirklich ist: „Ich will zeigen, dass wir als Paar funktionieren. Und wenn unsere Beziehung das Forsthaus aushält, hält sie alles aus“, stellte Alisa klar. Peter sah die Herausforderung auf der Kärntner Alm etwas pragmatischer: „Ich möchte im Forsthaus vor allem eine geile Zeit haben, bei den Spielen alles geben und dann den Siegerscheck einstreifen.“ 

Bauer Peter und Freundin Alisa ziehen vom Tiroler Bauernhof auf die Kärntner Alm.
Bauer Peter und Freundin Alisa ziehen vom Tiroler Bauernhof auf die Kärntner Alm.(Bild: ATV/Bernhard Eder)

Reality-Beauty Vanessa und Internet-Star Krappi
Mit Reality-Beauty Vanessa und ihrem Kumpel, Internet- und Datingshow-Star Manuel „Krappi“ Krappinger, zieht ein kameraerprobtes Paar ins „Forsthaus Rampensau“. 

„Datingshows sind schon lustig, aber meine ganze Persönlichkeit kann ich wohl eher im Forsthaus präsentieren: Ich liebe Party und steh auf sportliche Herausforderungen“, meint Krappi vor dem Start von „Forsthaus Rampensau“. Und auch Teamkollegin Vanessa sagt: „Krappi und ich sind das perfekte Duo. Wir vertrauen uns, sind ehrgeizig und challengen uns gerne. Ich denke, dass wir weit kommen werden.“

Vanessa und Krappi sind „das perfekte Duo“ – ob sie im „Forsthaus Rampensau“ weit kommen werden?
Vanessa und Krappi sind „das perfekte Duo“ – ob sie im „Forsthaus Rampensau“ weit kommen werden?(Bild: ATV/Bernhard Eder)

Das Papa-Sohn-Gespann Julian und Tom
Sie sind das erste Vater-Sohn-Gespann der „Forsthaus Rampensau“-Geschichte: Julian hat sich mit seinen Auftritten bei „Mein Gemeindebau“ längst eine treue Fangemeinde aufgebaut. Damit sein Sohn bodenständig bleibt, behält Vater Tom stets ein Auge auf ihn.

„Wir wollen im Forsthaus eine gute Zeit haben, haben aber auch den Sieg im Blick“, gibt Tom den Teamspirit vor. Julian hingegen will nicht nur den Gewinn mit nach Hause nehmen, sondern auch viele neue Fans: „Im Forsthaus werde ich so oft als möglich das T-Shirt meiner Band DONIJP tragen, damit ich den anderen meine musikalische Seite zeigen kann. Und gute Werbung ist es auch.“ 

Tom und Julian wollen im „Forsthaus Rampensau“ viele Fan-Herzen gewinnen.
Tom und Julian wollen im „Forsthaus Rampensau“ viele Fan-Herzen gewinnen.(Bild: ATV/Bernhard Eder)
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Welchem Paar werden auf der Kärntner Alm die Fan-Herzen zufliegen und wer wird am längsten durchhalten? Das Warten hat bald ein Ende: „Forsthaus Rampensau“ startet am 9. Oktober und läuft dann jeden Freitag um 20:15 Uhr auf ATV und JOYN.

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