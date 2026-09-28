Sie ziehen auf Alm: Alle Kandidaten im Überblick

Im „Forsthaus Rampensau“ wollen die beiden beweisen, wie stark ihre junge Liebe wirklich ist: „Ich will zeigen, dass wir als Paar funktionieren. Und wenn unsere Beziehung das Forsthaus aushält, hält sie alles aus“, stellte Alisa klar. Peter sah die Herausforderung auf der Kärntner Alm etwas pragmatischer: „Ich möchte im Forsthaus vor allem eine geile Zeit haben, bei den Spielen alles geben und dann den Siegerscheck einstreifen.“