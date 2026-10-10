Glauben Sie auch an eine Wiedergeburt?

Bald stehen wir wieder vor den Gräbern und denken an die Toten. Wenn Sie mich fragen: Religionen haben das Problem, dass sie ein Verschwinden des Individuums ins Nichts nicht akzeptieren können. Vermutlich ist das in der Angst des Menschen selbst vor seinem Verschwinden begründet, weshalb er sich alle möglichen Religionen ausgedacht hat, um sich zu Lebzeiten damit zu beruhigen, dass es schon irgendwie weitergeht. Und die Konzepte, die wir Menschen dabei quer über den Globus für ein Weiterleben nach dem irdischen Abgang entwickelt haben, sind äußerst kreativ. Aber sind sie auch plausibel?