Am frühen Montagmorgen verunglückte ein 59-jähriger Radfahrer in Wolfurt in Vorarlberg bei Dunkelheit und Regen schwer: Der Mann hatte ein Baustellenschild übersehen und kollidierte damit. Der schwer verletzte Fahrradfahrer wurde mit dem Rettungshelikopter ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen.
Der 59-Jährige war gegen 7 Uhr auf der Hauptstraße nahe der Unterlindenstraße in Richtung Dornbirn unterwegs. Dunkelheit und Regen beeinträchtigten die Sicht offenbar so sehr, dass der Mann eine Baustellentafel übersah.
Mit Heli ins Spital
Der Radfahrer kollidierte mit der Hinweistafel und kam zu Sturz, wie drei Zeugen gegenüber der „Krone“ berichteten. Dabei zog er sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Der Mann wurde von den ausgerückten Sanitätern vor Ort medizinisch erstversorgt.
Der zeitgleich alarmierte Notarzthubschrauber landete inmitten eines angrenzenden Wohngebiets auf einer Wiese. Anschließend brachten die Flugretter den Patienten im Anschluss ins LKH Feldkirch.
Verzögerungen im Frühverkehr
Mehrere Polizeistreifen sicherten die Einsatzstelle ab und leiteten den Verkehr lokal um. Aufgrund der rund eineinhalbstündigen Dauer des Notfalleinsatzes kam es zu Staus im Schul- und Berufsverkehr.
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