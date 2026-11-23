Ein Auffahrunfall sorgte am Sonntagabend für einen Großeinsatz der Rettungskräfte und Stau in beide Fahrtrichtungen: Ein Pkw-Lenker fuhr auf seinen Vordermann auf. Dabei wurde ein Auto so schwer beschädigt, dass es aus dem Tunnel abgeschleppt werden musste. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.
Die beiden Fahrzeuge durchquerten den Tunnel gegen 19 Uhr in Fahrtrichtung Tirol. Aus zunächst ungeklärter Ursache krachte ein Wagen gegen das Heck eines vorausfahrenden Fahrzeugs. Beide Autos wurden dabei stark demoliert.
Umfangreiche Aufräumarbeiten
Der nachkommende Pkw wurde durch die Kollision sogar so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass er auf einen Abschleppwagen verladen und aus dem Tunnel abtransportiert werden musste. Neben der Autobahnpolizei und der Rettung eilten auch die Einsatzkräfte der Feuerwehren Rieden und Lochau an den Ort des Geschehens.
Für die Dauer der Bergungsarbeiten musste die Tunnelröhre in beide Richtungen gesperrt werden. Dies führte beidseitig rasch zu langen Rückstaus. Die Fahrzeuginsassen hatten Glück und blieben bei der Karambolage unverletzt.
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