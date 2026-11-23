Umfangreiche Aufräumarbeiten

Der nachkommende Pkw wurde durch die Kollision sogar so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass er auf einen Abschleppwagen verladen und aus dem Tunnel abtransportiert werden musste. Neben der Autobahnpolizei und der Rettung eilten auch die Einsatzkräfte der Feuerwehren Rieden und Lochau an den Ort des Geschehens.