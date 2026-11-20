Widersprüchliche Aussagen

Was in der Wohnung wirklich vorgefallen war, blieb bis zuletzt offen. Als der Richter vom Angeklagten wissen wollte, ob er krank sei, bekam er folgende Antwort: „Schizophrenie soll ich haben, es ist aber Telepathie“, so der 47-Jährige. „Ich habe das Messer geholt, um meine Eltern abzustechen, aber das war alles nur ein Traum“, so der Beschuldigte weiter.