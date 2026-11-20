Skurril – so könnte man eine Verhandlung am Landesgericht Linz durchaus bezeichnen. Vor dem Kadi saß ein 47-Jähriger, der seine Mutter mit dem Messer bedroht haben soll. Während er von telepathischen Stimmen sprach, sagte der Vater zugunsten seines Sohnes aus.
Zwei Polizeistreifen wurden am 26. April 2026 zu einer Wohnung in Traun gerufen. Der Vater (74) öffnete den Beamten der Tür, auf der Couch saß sein Sohn (47). „Er hat ins Leere gestarrt und gemeint, dass er Stimmen hört. Die hätten ihm befohlen, seine Eltern abzustechen“, schilderte eine Polizistin am Freitag am Landesgericht Linz. Die „Tatwaffe“ – ein Küchenmesser – wurde sichergestellt.
Unterbringung beantragt
Der 47-Jährige sah sich mit einer Anklage wegen gefährlicher Drohung konfrontiert. Die Staatsanwaltschaft hat eine Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum beantragt. Denn laut Gutachten soll der 47-Jährige unter paranoider Schizophrenie leiden und zum Tatzeitpunkt nicht zurechnungsfähig gewesen sein. 2001 war der Beschuldigte schon einmal untergebracht.
Widersprüchliche Aussagen
Was in der Wohnung wirklich vorgefallen war, blieb bis zuletzt offen. Als der Richter vom Angeklagten wissen wollte, ob er krank sei, bekam er folgende Antwort: „Schizophrenie soll ich haben, es ist aber Telepathie“, so der 47-Jährige. „Ich habe das Messer geholt, um meine Eltern abzustechen, aber das war alles nur ein Traum“, so der Beschuldigte weiter.
Vater verteidigte Sohn
Während seine Eltern bis zum Prozess von ihrem Recht auf Aussageverweigerung Gebrauch gemacht hatten, wollten beide am Freitag plötzlich doch etwas zu den Vorfällen sagen. „Wir sind bei der Jause gesessen. Da ist der Bua mit einem Messer aufgestanden und in Richtung Kühlschrank gegangen. Ich habe gesagt, er soll es weglegen und er hat brav gefolgt“, schildert der 74-Jährige.
„Der Teufel schläft nicht“
„Warum haben Sie dann die Polizei gerufen?“, fragt der Richter. Ganz genau kann er das nicht beantworten, nur so viel: „Zur Sicherheit, der Teufel schläft nicht“. Angst hätte er keine gehabt und weder er noch seine Gattin seien von dem 47-Jährigen bedroht worden.
Beschuldigter kam frei
Ein Schöffensenat hatte darüber zu entscheiden, wie es mit dem 47-Jährigen weitergeht. Letztlich wurde der Antrag auf Unterbringung abgewiesen, weil keine gefährliche Drohung nachweisbar war. Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig.
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