Für 70 Megawatt gibt’s schon Kunden

Auf 90 Megawatt Leistung ist das System ausgelegt, für 70 Megawatt gibt’s schon Kunden, wenn es 2028 in Betrieb geht. Dazu gehören die Barmherzigen Brüder und Schwestern oder die Kreuzschwesternschule. Derzeit ist man auf der Suche nach einem Wohngebäude, das man umrüsten kann, neue Mehrparteienhäuser sollen an die „Klimaanlage“ angeschlossen werden. „Bis 2040 wird Linz eine klimaneutrale Industriestadt“, verspricht Bürgermeister und Linz AG-Aufsichtratsvorsitzender Dietmar Prammer. „Die Wärme bleibt im System, wir kühlen die Stadt, ohne sie – wie bei üblichen Klimaanlagen, die die warme Luft nach außen blasen – zu erhitzen“, erklärt Linz AG-Generaldirektor Erich Haider.