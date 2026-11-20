In 30 Metern Tiefe frisst ein Bohrer einen Megatunnel durch die Landeshauptstadt. Ein Blick in die Schlagader der künftigen Fernkälte.
Die Hydraulikstempel drücken die Betonrohre mit drei Meter Durchmesser und an deren Front einen Bohrkopf durch den Schlier. „Hier kommt uns nichts dazwischen, da unten war noch niemand“, sagt Max Braumann, einer der Chefs der Tunnelbaufirma aus Antiesenhofen, die unbemerkt in 30 Metern Tiefe unter Linz die Schlagader für die künftige Fernkälteversorgung vorantreibt.
Drei Kilometer lang und drei Meter breit
„Oberirdisch hätte ich mich mit dem Projekt nie zum Bürgermeister getraut“, schmunzelt Josef Siligan, Energie-Vorstandsdirektor der Linz AG, die das 100 Millionen-Euro-Projekt beauftragte. Denn die Künetten für die Leitungen wären drei Kilometer lang und drei Meter breit gewesen – „das hätte Linz lahmgelegt“.
„Täglich kommt Bohrmaschine 30 Meter weit“
Beim Europaplatz hat die Firma Porr einen imposanten Schacht errichtet, von dem sich nun die Bohrmaschine zum Hafen frisst, dort angekommen, wird sie umgedreht, um bis zur Rainerstraße zu buddeln. Täglich kommt sie 30 Meter weit. Als Zugänge werden fünf Schächte dienen, aus denen das fünf Grad kalte Wasser kommt, Gebäude kühlt und dann mit etwa 14 Grad zurückfließt.
Für 70 Megawatt gibt’s schon Kunden
Auf 90 Megawatt Leistung ist das System ausgelegt, für 70 Megawatt gibt’s schon Kunden, wenn es 2028 in Betrieb geht. Dazu gehören die Barmherzigen Brüder und Schwestern oder die Kreuzschwesternschule. Derzeit ist man auf der Suche nach einem Wohngebäude, das man umrüsten kann, neue Mehrparteienhäuser sollen an die „Klimaanlage“ angeschlossen werden. „Bis 2040 wird Linz eine klimaneutrale Industriestadt“, verspricht Bürgermeister und Linz AG-Aufsichtratsvorsitzender Dietmar Prammer. „Die Wärme bleibt im System, wir kühlen die Stadt, ohne sie – wie bei üblichen Klimaanlagen, die die warme Luft nach außen blasen – zu erhitzen“, erklärt Linz AG-Generaldirektor Erich Haider.
Ungewöhnlicher Drehort für Krimi
Und Josef Siligan hat auch noch eine Idee für den Klimatunnel: „Das wäre doch ein ungewöhnlicher Drehort für einen Krimi. Wir kommen ja mit einem Schacht bei der Raiffeisenkasse raus – da könnten Räuber vielleicht darin verschwinden“
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