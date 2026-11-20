Oberösterreichs Bildungsbudget steigt auf den Rekordwert von 2,52 Milliarden Euro. Doch mehr als drei Viertel davon sind für Gehälter und Pensionen gebunden. Gleichzeitig sollen 720 neue Kinderbetreuungsplätze entstehen.
Wenn es um Budgetzahlen des eigenen Ressorts geht, sprechen Politiker gerne von Rekorden. So auch Bildungsreferentin und Landeshauptmann-Stellvertreterin Christiane Haberlander (ÖVP): „Mit einem Bildungsbudget von 2,52 Milliarden Euro setzen wir ein starkes Zeichen und investieren ganz bewusst in die Zukunft unserer Kinder.“ Trotz des bestehenden Budgetdrucks investiere man gezielt in Kindergärten und Schulen, „eine Maßnahme, die keineswegs selbstverständlich ist“, ergänzt Bildungsdirektor Alfred Klampfer.
67.408 Kinder in 1390 Einrichtungen
Zu den Zahlen: Von den 2,52 Milliarden Euro fließen allein 1,3 Milliarden Euro in die Gehälter der Pflichtschul- und Berufsschullehrer, weitere 660 Millionen Euro werden für die Pensionen ehemaliger Landeslehrer benötigt. Damit sind bereits mehr als drei Viertel des gesamten Bildungsbudgets gebunden. Für die Kinderbildung und -betreuung sind 464 Millionen Euro vorgesehen, für die schulische Bildung knapp 96 Millionen Euro und für die Erwachsenenbildung rund zehn Millionen Euro. Insgesamt steigt das Bildungsbudget gegenüber dem Jahr 2026 um 62,4 Millionen Euro.
Die Schwerpunkte: Für 2027 sind 60 zusätzliche Gruppen mit bis zu 720 Kinder-Betreuungsplätzen geplant. Aktuell werden 67.408 Kinder in 1390 Einrichtungen betreut. Auch in Gebäude wird investiert: 178 Schulbauprojekte mit einem Volumen von 649 Millionen Euro sowie 381 Bau- und Sanierungsprojekte bei Kindergärten und Krabbelstuben stehen im Programm.
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