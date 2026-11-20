67.408 Kinder in 1390 Einrichtungen

Zu den Zahlen: Von den 2,52 Milliarden Euro fließen allein 1,3 Milliarden Euro in die Gehälter der Pflichtschul- und Berufsschullehrer, weitere 660 Millionen Euro werden für die Pensionen ehemaliger Landeslehrer benötigt. Damit sind bereits mehr als drei Viertel des gesamten Bildungsbudgets gebunden. Für die Kinderbildung und -betreuung sind 464 Millionen Euro vorgesehen, für die schulische Bildung knapp 96 Millionen Euro und für die Erwachsenenbildung rund zehn Millionen Euro. Insgesamt steigt das Bildungsbudget gegenüber dem Jahr 2026 um 62,4 Millionen Euro.