Das Land OÖ zieht Bilanz über den heurigen Trockenheitssommer. Zwar sei die Versorgung mit Trinkwasser gesichert, die Situation aber weiterhin angespannt. Vor allem die Niederschlagsmengen zeigen, wie viel Wasser wirklich gefehlt hat.
„Wasser für Siedlung fließt durch Feuerwehrschlauch“, „Trockenheit sorgt für Stress bei den Brunnenbauern“ oder „Jetzt ist Pool-Füllen und Autowaschen strafbar“ waren nur einige Überschriften des heurigen Trockenheitssommers. Zwar haben die Niederschläge der vergangenen Woche die Situation ein wenig gebessert, von Entspannung kann aber keine Rede sein.
Grundwasser weiter zu niedrig
Wie eine Bilanz der „Taskforce Trockenheit“ des Landes Oberösterreich zeigt, weisen noch immer 90 Prozent der Grundwassermessstellen niedrige oder sehr niedrige Stände auf. „Wir brauchen einen niederschlagsreichen Winter, damit sich unsere Wasservorräte wieder nachhaltig auffüllen können“, betont Umwelt- und Klima-Landesrat Stefan Kaineder (Grüne).
Zu wenig Regen
Stichwort Niederschlag: Von Jänner bis Oktober dieses Jahres fielen im Landesdurchschnitt 602 Liter pro Quadratmeter, das langjährige Mittel liegt bei 908 Litern. Umgerechnet sind das gerade einmal 66 Prozent der üblichen Niederschlagsmenge. Der fehlende Regen in Verbindung mit den hohen Temperaturen hatte auch massive Auswirkungen auf die Flüsse und Seen. So kam es im Attersee zu Problemen mit der Schifffahrt,
Viele kleinen Brunnen betroffen
Freiwillige retteten Fische aus trockengefallenen Gewässern wie dem Nussensee oder dem Langbathbach. Während die Situation am Attersee weiter angespannt bleibt, führten die Niederschläge zu kurzfristigen Anstiegen bei Flüssen beispielsweise im Inn- und Mühlviertel. Die öffentliche Trinkwasserversorgung sei gesichert, doch gerade kleinere Versorger stehen vor Herausforderungen. Dazu Kaineder: „Wir müssen konsequent vorsorgen: mit zusätzlichen Brunnen und ausreichend Speicherkapazitäten.“
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