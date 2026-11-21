Zu wenig Regen

Stichwort Niederschlag: Von Jänner bis Oktober dieses Jahres fielen im Landesdurchschnitt 602 Liter pro Quadratmeter, das langjährige Mittel liegt bei 908 Litern. Umgerechnet sind das gerade einmal 66 Prozent der üblichen Niederschlagsmenge. Der fehlende Regen in Verbindung mit den hohen Temperaturen hatte auch massive Auswirkungen auf die Flüsse und Seen. So kam es im Attersee zu Problemen mit der Schifffahrt,