Ein 22-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden lenkte am Donnerstag um 22 Uhr seinen Pkw im Gemeindegebiet von Vorchdorf auf der L 1242 in Richtung Mühltal. Am Beifahrersitz befand sich eine 19-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck. Bei der Almbrücke unter der Autobahnbrücke dürfte der 22-Jährige laut eigenen Aussagen aufgrund erhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen verloren haben und prallte gegen beide Seiten der Brückengeländer, welche dadurch beschädigt wurden.