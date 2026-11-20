In Vorchdorf krachte ein 22-Jähriger mit seinen Wagen gegen ein Brückengeländer. Durch die Wucht wurde der Motorblock herausgerissen und 28 Meter über die Straße geschleudert. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 0,9 Promille.
Ein 22-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden lenkte am Donnerstag um 22 Uhr seinen Pkw im Gemeindegebiet von Vorchdorf auf der L 1242 in Richtung Mühltal. Am Beifahrersitz befand sich eine 19-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck. Bei der Almbrücke unter der Autobahnbrücke dürfte der 22-Jährige laut eigenen Aussagen aufgrund erhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen verloren haben und prallte gegen beide Seiten der Brückengeländer, welche dadurch beschädigt wurden.
Treibstoff verseuchte Erde
Der Aufprall war so massiv, dass Teile der Betonfassungen des Geländers in die Alm stürzten, sowie der Motorblock des Autos herausgerissen und 28 Meter über die Straße geschleudert wurde. Die 19-Jährige wurde nach Erstversorgung mit der Rettung in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein beim Lenker durchgeführter Alkomattest verlief mit 0,9 Promille positiv. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.
Die FF Vorchdorf führte die Aufräumarbeiten durch und band ausgelaufene Betriebsmittel. Des weiteren wurden große Teile Erdreich unterhalb der Brücke abgegraben, da Treibstoff durch den Abfluss der Brücke in die Alm zu gelangen drohte.
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