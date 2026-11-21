Zementwerk „bedauert“ die Störungen

Laut den Zementwerk-Verantwortlichen ist die Zwischenlagerung wegen einer längerfristigen Bahnstreckensperre unerlässlich. „Um die Zeiten für die alternative Anlieferung per Lkw so kurz wie möglich zu halten und den Straßenverkehr in der Region während der Tourismussaison nicht unnötig zu behindern, lagern die Materialien ganzjährig, auch wenn die Bahnsperrung nur wenige Wochen im Jahr andauert“, teilt das Unternehmen auf Anfrage mit. Nachsatz: „Wir bedauern, wenn sich Anrainer von den Arbeiten gestört fühlen. Wir versichern, dass Emissionswerte laufend behördlich überprüft werden und nach unserem aktuellen Kenntnisstand nicht über den zulässigen Werten liegen.“