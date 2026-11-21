Neuer Zündstoff im jahrelangen Streit zwischen den Anrainern und dem Zementwerk Hatschek in Gmunden (OÖ). Die Bezirkshauptmannschaft erteilte grünes Licht für eine rund 5600 Quadratmeter große Fläche zur Lagerung von 80.000 Tonnen Kalkstein und Hüttensand. Erlaubt sind auch 120 Lkw-Fahrten pro Tag.
Seit Jahren beschweren sich viele Anrainer aus Pinsdorf, Ohlsdorf, Altmünster und Gmunden über einen üblen Geruch im Umkreis des Zementwerks Hatschek. Auch die gerichtlichen Erfolge der vier Gemeinden haben nicht zu einer Entspannung der Lage geführt. Nun gehen die Anrainer in einer anderen Angelegenheit rechtlich vor.
Etliche Kritikpunkte
Thema ist ein Bescheid der BH Gmunden für ein Zwischenlager von bis zu 80.000 Tonnen Kalkstein und Hüttensand auf rund 5600 Quadratmetern sowie 120 tägliche Lkw-Fahrten. Während das Zementwerk zum Großteil auf Pinsdorfer Gemeindegebiet liegt, befindet sich die Lagerfläche ausschließlich auf Gmundner Stadtgebiet. Die Anrainer kritisieren unzureichende Untersuchungen der Lärm- und Staubbelastung, das Fehlen eines medizinischen Gutachtens sowie Verfahrensmängel.
Das Zementwerk Hatschek ist ein wichtiger Wirtschaftsstandort. Industrie und Lebensqualität dürfen aber kein Widerspruch sein.
Philipp Wiatschka, Gemeinderat in Gmunden
„Seit Jahren dreht man sich im Kreis. Unterschiedliche Gemeindegrenzen und Zuständigkeiten dürfen keine Ausrede für fehlende Schutzmaßnahmen für die Anrainer sein“, unterstützt auch der Gmundner Gemeinderat Philipp Wiatschka (von der Lista WIA) die Proteste. Die Stadt Gmunden müsse die Verantwortung für eine gemeindeübergreifende Lösung übernehmen: „Wer seit Jahren über Lärmschutz spricht, muss auch einen solchen bauen oder auf eine Anpassung der Betriebsanlagenauflagen pochen.“
Zementwerk „bedauert“ die Störungen
Laut den Zementwerk-Verantwortlichen ist die Zwischenlagerung wegen einer längerfristigen Bahnstreckensperre unerlässlich. „Um die Zeiten für die alternative Anlieferung per Lkw so kurz wie möglich zu halten und den Straßenverkehr in der Region während der Tourismussaison nicht unnötig zu behindern, lagern die Materialien ganzjährig, auch wenn die Bahnsperrung nur wenige Wochen im Jahr andauert“, teilt das Unternehmen auf Anfrage mit. Nachsatz: „Wir bedauern, wenn sich Anrainer von den Arbeiten gestört fühlen. Wir versichern, dass Emissionswerte laufend behördlich überprüft werden und nach unserem aktuellen Kenntnisstand nicht über den zulässigen Werten liegen.“
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