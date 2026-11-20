Eine 90-jährige Patientin musste im Krankenhaus Bad Ischl laut ihrer Tochter stundenlang auf ein Bett warten. Jetzt sorgt der Fall auch in der steirischen Landespolitik für Aufregung. Die SPÖ übt Kritik an der Spitalsplanung, die OÖ Gesundheitsholding weist Vorwürfe zurück.
Die Geschäftsführung der OÖ Gesundheitsholding muss sich mit der Entwicklung der seit April laufenden Spitalskooperation mit der Steiermark auseinandersetzen, die eigentlich recht euphorisch begonnen hatte. Anlass ist der Fall einer 90-jährigen Patientin aus Bad Mitterndorf, deren Tochter schwere Kritik übt: Ihre Mutter habe im Krankenhaus Bad Ischl stundenlang am Gang auf ein Bett warten müssen. Zudem sei ihr erklärt worden, dass das Spital seit Beginn der Kooperation mit der Steiermark „übervoll“ sei.
Fall beschäftigt steirischen Landtag
Dieser Fall sorgt im Nachbarbundesland mittlerweile für so heftige Diskussionen, dass er auch den Landtag am kommenden Dienstag beschäftigen wird. Hintergrund sind die umstrittenen Einsparungen und Umstrukturierungen im steirischen Gesundheitswesen, von denen insbesondere der Bezirk Liezen betroffen ist. Seit April werden deshalb Patienten aus dem Ausseerland in mehreren Fachbereichen im Salzkammergut-Klinikum in Bad Ischl versorgt – die „Krone“ berichtete darüber ausführlich.
Dass es jetzt offenbar zu ernsten Problemen kommt, überrascht den SPÖ-Gesundheitssprecher und Aufsichtsrat der Gesundheitsholding, Peter Binder, nicht: „An Bad Ischl zeigt sich, wo es in der Gesundheitsplanung hakt. Man hat das Spital im Zuge der Spitalsreform immer weiter abgespeckt. Das hat Folgeerscheinungen.“
Ich werde diese Entwicklung in der nächsten Aufsichtsratssitzung thematisieren. Ich erwarte mir einen Bericht über die Vorgänge und die Lage.
Kubobmann Peter Binder, SPÖ
Bild: Markus Wenzel
Für den neuen SPÖ-Klubobmann ist das Problem nicht isoliert: „Hier treffen schlechte Planung im niedergelassenen Bereich und Sparmaßnahmen im Spitalsbereich aufeinander. Die Leidtragenden sind die Patienten.“
Der Spitalsbetreiber weist alles zurück und spricht von einer guten Entwicklung. „Die Kooperation ist gut angelaufen“, heißt es aus der OÖG. In den ersten acht Monaten wurden 140 zusätzliche Patienten aus dem Ausseerland stationär und 1781 ambulant behandelt. Gerechnet hatte man für diesen Zeitraum mit 330 zusätzlichen stationären und 1875 ambulanten Patienten. Aufs Jahr gesehen waren ursprünglich bis zu 440 zusätzliche stationäre und 2500 ambulante Patienten prognostiziert worden.
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