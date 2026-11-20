Die Geschäftsführung der OÖ Gesundheitsholding muss sich mit der Entwicklung der seit April laufenden Spitalskooperation mit der Steiermark auseinandersetzen, die eigentlich recht euphorisch begonnen hatte. Anlass ist der Fall einer 90-jährigen Patientin aus Bad Mitterndorf, deren Tochter schwere Kritik übt: Ihre Mutter habe im Krankenhaus Bad Ischl stundenlang am Gang auf ein Bett warten müssen. Zudem sei ihr erklärt worden, dass das Spital seit Beginn der Kooperation mit der Steiermark „übervoll“ sei.