Unfalldrama in der Nacht auf Samstag im Innviertel. In Zell an der Pram (OÖ) waren ein 23-Jähriger und ein 35-Jähriger mit ihren Fahrzeugen aus unbekannter Ursache frontal kollidierte. Der Jüngere der beiden Männer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzten.
Der 35-jährige Einheimische fuhr mit seinem Pkw am Freitag gegen 23.40 Uhr auf der Innviertler Bundesstraße B137 von Schärding kommend Richtung Zell an der Pram. Zur selben Zeit fuhr ein 23-Jähriger aus Kopfing sein Auto in der Gegenrichtung.
Aus bislang unbekannter Ursache kam es im Bereich Stögen, Gemeindegebiet Zell an der Pram, zu einem Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei wurde der 23-Jährige so schwer verletzt, dass er an der Unfallstelle noch verstarb. Der 35-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Krankenhaus Passau eingeliefert.
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