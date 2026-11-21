Aus bislang unbekannter Ursache kam es im Bereich Stögen, Gemeindegebiet Zell an der Pram, zu einem Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei wurde der 23-Jährige so schwer verletzt, dass er an der Unfallstelle noch verstarb. Der 35-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Krankenhaus Passau eingeliefert.