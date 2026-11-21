Zusammenprall auf Kreuzung

Als die 63-Jährige die B38 überqueren wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Wagen der 22-Jährigen. Die Ältere der Damen wurde schwer verletzt und nach der Erstversorgung in das Klinikum Rohrbach eingeliefert. Das Auto der 22-Jährigen kam nach der Kollision rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Rundholzstapel.