Schwerer Unfall bei strahlendem Sonnenschein im Mühlviertel. In Oepping (OÖ) kam es an einer Kreuzung zu einem schweren Crash. Eine 63-jährige Einheimische wurde dabei schwer verletzt, ihre Unfallgegnerin landete in einem Holzstapel.
Die 63-Jährige aus Oepping lenkte ihren Opel Tigra am Samstag gegen 10.20 Uhr auf der Kappelenstraße im Gemeindegebiet von Oepping Richtung B38 und wollte diese Richtung Unterfischbach übersetzen. Zur selben Zeit war dort eine 22-Jährige aus Peilstein mit ihrem Wagen auf der B38 Richtung Rohrbach unterwegs.
Zusammenprall auf Kreuzung
Als die 63-Jährige die B38 überqueren wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Wagen der 22-Jährigen. Die Ältere der Damen wurde schwer verletzt und nach der Erstversorgung in das Klinikum Rohrbach eingeliefert. Das Auto der 22-Jährigen kam nach der Kollision rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Rundholzstapel.
Die Frau wurde leicht verletzt und nach der Erstversorgung ebenfalls in das Klinikum Rohrbach gebracht.
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