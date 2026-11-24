Wenn die Bedingungen am Berg passen, schmeißen die Betreiber der Skigebiete Koralpe, Weinebene und Klippitztörl die Schneekanonen an. Denn ab 5. Dezember sollen die Lifte in Betrieb gehen. Auf der Koralpe gibt es heuer für Senioren ein besonderes Zuckerl: Ab einem Alter von 80 dürfen sie nämlich gratis auf die Pisten.