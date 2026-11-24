Auf den Almen liegt bereits der erste Schnee. Die Vorfreude auf den Pistenspaß wächst – und so laufen auch die Vorbereitungen in den Skigebieten auf Hochtouren.
Wenn die Bedingungen am Berg passen, schmeißen die Betreiber der Skigebiete Koralpe, Weinebene und Klippitztörl die Schneekanonen an. Denn ab 5. Dezember sollen die Lifte in Betrieb gehen. Auf der Koralpe gibt es heuer für Senioren ein besonderes Zuckerl: Ab einem Alter von 80 dürfen sie nämlich gratis auf die Pisten.
Ansonsten kostet eine Tageskarte für Erwachsene 43,50 Euro. Studenten zahlen 36,50 Euro, Kinder 22,50 Euro. Fünf Lifte bringen die Skifahrer in luftige Höhen. Von dort geht es auf leichten und mittelschweren Pisten den Berg hinunter. Unter Snowboardern ist besonders die Frantschacher Abfahrt beliebt und auch für Skitourengeher gibt es passende Angebote. Für nur 10 Euro Parkgebühr können sie die präparierten Pisten nutzen.
Auf der anderen Seite der Koralpe – der Weinebene – geht es um dieselbe Zeit mit dem Skibetrieb los. Die Infrastruktur wurde für diese Saison in Topform gebracht. „Wir haben den Schneelochlift erneuert und entlang der Piste sorgen neue Hydranten für die Beschneiung“, erklärt Geschäftsführer Johann Sturm. Parken kann man auf der Weinebene übrigens gratis.
Per GPS auf Schneeschuh-Wanderung
Eine Tageskarte kostet für Erwachsene 40 Euro. Kinder zahlen 23 Euro, Studenten und Senioren 35 Euro. Nicht nur Skifahren, sondern auch gut Schneeschuhwandern kann man auf dem Klippitztörl. Fünf Routen (zwischen 4 und 10 Kilometer) wurden heuer ausgeschildert und für GPS-Navigation erfasst. Schneeschuhe können zudem ausgeliehen werden.
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