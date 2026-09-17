Doppel-Abgang löst rotes Beben in Spittal aus

Rücktritt, Parteiaustritt und Wechsel-Gerüchte: Die Spittaler SPÖ kommt nicht zur Ruhe. Der überraschende Abgang von Vizebürgermeisterin Angelika Hinteregger sorgt für Aufregung. Im „Krone“-Gespräch rechnet sie mit persönlichen Beschimpfungen und Machtspielen ab. Für sie sei eine Grenze überschritten worden.