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SPÖ erschüttert

Doppel-Abgang löst rotes Beben in Spittal aus

Kärnten
17.09.2026 18:00
Angelika Hinteregger legte überraschend ihr Amt als SP-Vizebürgermeisterin von Spittal zurück, ...
Angelika Hinteregger legte überraschend ihr Amt als SP-Vizebürgermeisterin von Spittal zurück, verabschiedete sich von den Roten.(Bild: Christian Egger)
Porträt von Elisa Aschbacher
Von Elisa Aschbacher

Fassungslosigkeit herrscht nach dem plötzlichen SPÖ-Parteiaustritt der Vizebürgermeisterin von Spittal an der Drau, Angelika Hinteregger, und Wechsel-Gerüchten. Ein neuer Vizechef wurde bestellt, auch eine Stadträtin verabschiedete sich.

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Rücktritt, Parteiaustritt und Wechsel-Gerüchte: Die Spittaler SPÖ kommt nicht zur Ruhe. Der überraschende Abgang von Vizebürgermeisterin Angelika Hinteregger sorgt für Aufregung. Im „Krone“-Gespräch rechnet sie mit persönlichen Beschimpfungen und Machtspielen ab. Für sie sei eine Grenze überschritten worden.

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