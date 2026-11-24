Nach mehr als 60 Jahren wird der Markt wieder auf den Kaiser-Josef-Platz zurückkehren. Mit den Abbrucharbeiten wurde dieser Tage bereits begonnen.
Die Villacher Wochenmärkte wurden seit dem Jahr 1883 auf dem Kaiser-Josef-Platz abgehalten. Mit der Eröffnung der Markthalle auf der Draulände 1967 wanderte der Markt hinunter. Bestrebungen die Fieranten wieder zurück auf den Kaiser-Josef-Platz zu holen, gibt es seit Jahrzehnten.
Unter dem Titel „Josefsmarkt“ wurde nicht nur eine neue Markthalle geplant – der gemeinnützige Wohnbauträger BWSG wird 76 Mietwohnungen schaffen. Neben Platz für Fieranten ist eine Gastronomiezone geplant. „Der Beginn der Abbrucharbeiten ist ein wichtiger Schritt. Der Markt wird Villachs Innenstadt stärken“, so Bürgermeister Günther Albel.
Kritik kommt von der Verantwortung Erde. Der angepasste Baurechtsvertrag soll erst Freitag im Gemeinderat beschlossen werden. „Die Stadt erlaubt den Abbruch, obwohl noch gar nicht feststeht, ob das Neubauprojekt tatsächlich genehmigt wird“, so die Kritik. Man befürchtet, dass die Stadt bei einem negativen Verfahren auf Kosten von bis zu 2,4 Millionen Euro sitzen bleiben könnte.
Der Beschluss zum Baurechtsvertrag am Freitag wird allerdings nur Formsache sein, denn neben der SP stehen VP und FP offen hinter dem Josefsmarkt. Albel: „Ich freue mich, dass es nach Jahrzehnten der politischen Uneinigkeit nun einen Drei-Parteien-Schulterschluss für den neuen Wochenmarkt gibt.“ Für Stadtrat Christian Pober ist klar: „Mit dem Markt schaffen wir einen Ort, aus dem Fieranten aus ganz Kärnten und dem Alpen-Adria Raum ihre Produkte verkaufen können.“ Das Risiko eines Millionenverlustes sieht Stadtrat Erwin Baumann nicht: „Beim Projekt ist die Stadt Bauwerber und hinter uns steht mit der BWSG eine der größten gemeinnützigen Wohnbaugesellschaften Österreichs.“
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