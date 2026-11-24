Der Beschluss zum Baurechtsvertrag am Freitag wird allerdings nur Formsache sein, denn neben der SP stehen VP und FP offen hinter dem Josefsmarkt. Albel: „Ich freue mich, dass es nach Jahrzehnten der politischen Uneinigkeit nun einen Drei-Parteien-Schulterschluss für den neuen Wochenmarkt gibt.“ Für Stadtrat Christian Pober ist klar: „Mit dem Markt schaffen wir einen Ort, aus dem Fieranten aus ganz Kärnten und dem Alpen-Adria Raum ihre Produkte verkaufen können.“ Das Risiko eines Millionenverlustes sieht Stadtrat Erwin Baumann nicht: „Beim Projekt ist die Stadt Bauwerber und hinter uns steht mit der BWSG eine der größten gemeinnützigen Wohnbaugesellschaften Österreichs.“