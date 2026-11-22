Am Samstagabend wurden die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehren Kindberg und Krieglach zu einem Verkehrsunfall auf die S6, Höhe Wartberg, alarmiert. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor ein Fahrzeuglenker einen Fahrradträger samt darauf befestigtem Rad. Ein nachkommender Pkw konnte dem auf der Fahrbahn liegenden Hindernis nicht mehr rechtzeitig ausweichen und kollidierte damit.