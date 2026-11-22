Chaotische Szenen spielten sich am Samstag auf der S6 bei Wartberg im Mürztal (Steiermark) ab. Ein Pkw verlor während der Fahrt ein Rad samt Fahrradträger. Vier Pkw wurden bei dem Unfall beschädigt, eine Person verletzt.
Am Samstagabend wurden die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehren Kindberg und Krieglach zu einem Verkehrsunfall auf die S6, Höhe Wartberg, alarmiert. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor ein Fahrzeuglenker einen Fahrradträger samt darauf befestigtem Rad. Ein nachkommender Pkw konnte dem auf der Fahrbahn liegenden Hindernis nicht mehr rechtzeitig ausweichen und kollidierte damit.
Auf Gegenfahrbahn geschleudert
Durch den Aufprall wurden Teile des Fahrrads und des Fahrradträgers auf die Gegenfahrbahn geschleudert. In weiterer Folge wurden drei entgegenkommende Fahrzeuge durch die herumliegenden Trümmerteile beschädigt. Ein Pkw-Insasse wurde dabei leicht verletzt.
Die Feuerwehr Kindberg-Stadt übernahm die Absicherung der Unfallstelle in Fahrtrichtung Wien und reinigte die Fahrbahn von den verstreuten Trümmerteilen. Abschließend wurde das noch fahrbereite Unfallfahrzeug von der Schnellstraße verbracht.
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