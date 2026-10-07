So wird Personalnot zur Armutsfalle für Kinder

Die Wiener Rechtsanwältin Katharina Braun ist auf Familienrecht spezialisiert und kennt die Personalnot an den Gerichten. Sie warnt vor steigender Kinderarmut, wenn die Alimente des Vaters wegfallen: „Der Personalmangel im Gericht bedroht unser Rechtssystem“, sagt sie. Die „Krone“ zeigt die Folgen anhand zweier Fälle auf.
„Krone“: Wie kommt es, dass Mütter jahrelang auf die Abwicklung der Unterhaltsansprüche warten müssen?
Katharina Braun: Rechtspfleger erledigen 80 Prozent der erstinstanzlichen Zivilverfahren in Österreich. Gerade Kindesunterhaltsverfahren sind bekanntlich sehr anspruchsvoll (die Reform zur Vereinfachung dieser Verfahren steht auch schon seit Jahren an) und die Parteien durchaus fordernd. Festzuhalten ist, dass Rechtspfleger noch mit Ausbildung des Nachwuchses beauftragt sind.
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