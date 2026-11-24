Paukenschlag nach DNA-Treffer

Vor Gericht gibt es also ein riesiges Hin und Her. Wichtig ist: Dem weißen Kater geht es gut. Und wegen des Streits um das Tier konnte auch ein weiteres schreckliches Verbrechen zur Anklage gebracht werden. Denn der Mann wurde nach dem Vorfall in Liesing angezeigt und festgenommen – da gab es einen brisanten DNA-Treffer. Der zu einer Vergewaltigung im April 2024 passt.