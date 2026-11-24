Nach einem Gefängnisaufenthalt habe ein 29-Jähriger jenem Bekannten, der ihn verpfiffen hatte, eine Abreibung verpassen – und ihm seinen Kater „Sam“ wegnehmen wollen. Nach der Rauferei gab es dann einen überraschenden DNA-Treffer: Der Syrer vergewaltigte in einer Wiener U-Bahn-Station eine Frau ...
Es war als eine Art Racheaktion gedacht. Und wo trifft man jemandem am meisten? Dort, wo es richtig wehtut und das ist bei Tierbesitzern oft der geliebte Vierbeiner. Laut Staatsanwältin im Wiener Landesgericht soll es der 29-jährige Syrer deswegen auf den Kater seines Kontrahenten abgesehen haben: „Der Angeklagte hatte die Vermutung, dass das Opfer Schuld an seiner Inhaftierung und Verurteilung war.“ Ende April fasste der arbeitslose Mann eine teilbedingte Haftstrafe wegen Suchtgiftvorwürfen aus – genauer Crystal Meth.
Rache mit Holzprügel und Messer
Kaum aus dem Häfen wieder entlassen, habe er dann den 30-Jährigen bei seiner Wohnung in der Altmannsdorferstraße in Wien-Liesing aufgesucht. Mit einem weiteren unbekannten Mann als Verstärkung, einem Holzprügel und einem Klappmesser. „Ich hab‘ Schreie gehört und hab aus dem Fenster geschaut. Zwei Männer sind da auf einen Mann losgegangen“, sagt eine Augenzeugin vor dem Schöffensenat.
Die Katze ist jene meines Mandanten und da hab‘ ich entsprechende Unterlagen.
Verteidiger Franz Pechmann legt einen Katzenpass vor
Doch scheinbar reichte dem Syrer die Tracht Prügel nicht als Abreibung. Denn er soll vom Opfer dann noch all seine Wertgegenstände aus seiner Wohnung gefordert haben – und seinen Kater. Laut Verteidiger Franz Pechmann stellt sich das aber anders dar: „Die Katze ist jene meines Mandanten und da hab‘ ich entsprechende Unterlagen.“ Der Anwalt legt einen Katzenpass vor. Sehr kurios: Der 29-jährige Syrer weiß den Namen seines Haustieres aber nicht ...
Paukenschlag nach DNA-Treffer
Vor Gericht gibt es also ein riesiges Hin und Her. Wichtig ist: Dem weißen Kater geht es gut. Und wegen des Streits um das Tier konnte auch ein weiteres schreckliches Verbrechen zur Anklage gebracht werden. Denn der Mann wurde nach dem Vorfall in Liesing angezeigt und festgenommen – da gab es einen brisanten DNA-Treffer. Der zu einer Vergewaltigung im April 2024 passt.
„Er hat ihre Strumpfhose zerrissen“
Die jetzt 41-jährige Frau war gerade auf dem Heimweg nach dem Fortgehen. In der Station Landstraße wartete sie gerade auf die nächste U-Bahn. Dann wurde für die Akademikerin die Horrorvorstellung jeder Frau leider wahr: „Plötzlich packte sie der Angeklagte bei den Armen“, sagt die Staatsanwältin beim Prozess. „Er hat ihre Strumpfhose zerrissen.“ Und habe dann die 41-Jährige vergewaltigt.
Über zwei Jahre später sitzt er jetzt auch dafür vor dem Schöffensenat, legt seine Version der Dinge offen: „Ich hab‘ mich mit ihr unterhalten. Es gab gegenseitige Küsschen. Dann wollte sie Geld. Als ich ihr gesagt habe, ich hab‘ keines, hat sie mich weggestoßen.“ – „Sie sagen, dass eine 1985 geborene Akademikerin, die vom Fortgehen heimkommt, Geld von Ihnen für Sex will?“, fragt der vorsitzende Richter ungläubig.
Es setzt viereinhalb Jahre Haft wegen Vergewaltigung und anderen Delikten für den Syrer. Vom Katzenraub wird er wegen rechtlichen Gründen freigesprochen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, der 29-Jährige und sein Anwalt Franz Pechmann melden Strafberufung an.
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