Für Verteidiger Johannes Zink daher „absolut unverständlich, wie man auf dieser Basis einen Strafantrag einbringen kann.“’ Trotz des juristischen Hickhacks soll das Führungsduo heute bei einer Aufsichtsratssitzung abberufen werden, nachdem ihm vom Stadtsenat das Vertrauen entzogen worden war – auch wegen eines Strafantrages, den es so nun doch nicht gibt. Hält die Entscheidung rechtlich nicht, steht der Stadt ein weiterer teurer Prozess bevor; die Manager-Verträge laufen bis 2029.