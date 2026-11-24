Am Mittwoch geht es bei den Klagenfurter Stadtwerken ans Eingemachte: Bei einer Sondersitzung sollen die zwei Bosse abberufen werden, auch wenn der Strafantrag gegen sie vorerst vom Bezirksgericht zurückgeschickt wurde. Brisant ist dazu aber auch ein Polizeibericht – denn der sieht gar keine Straftat.
Die Klagenfurter Stadtwerke kommen nicht aus den Schlagzeilen. Wie berichtet, hat die Staatsanwaltschaft Klagenfurt wegen Beweismittelfälschung einen Strafantrag gegen die Vorstände Erwin Smole und Harald Tschurnig sowie einen Mitarbeiter eingebracht – den das Bezirksgericht prompt retour geschickt hat.
Offiziell „zur Überprüfung“. Denn es scheint Ungereimtheiten zu geben. Der „Krone“ liegt ein Polizei-Abschlussbericht vor, laut dem „nach dem bisherigen Ermittlungsergebnis die geschilderte Rückdatierung tatsächlich nicht vollzogen wurde“.
Für Verteidiger Johannes Zink daher „absolut unverständlich, wie man auf dieser Basis einen Strafantrag einbringen kann.“’ Trotz des juristischen Hickhacks soll das Führungsduo heute bei einer Aufsichtsratssitzung abberufen werden, nachdem ihm vom Stadtsenat das Vertrauen entzogen worden war – auch wegen eines Strafantrages, den es so nun doch nicht gibt. Hält die Entscheidung rechtlich nicht, steht der Stadt ein weiterer teurer Prozess bevor; die Manager-Verträge laufen bis 2029.
Apropos Prozess: Die ganzen Turbulenzen rühren ja von einem Vertragsstreit der STW mit der PR Beteiligungsholding. Ein erster Gerichtstermin dazu am Dienstag war rasch beendet. Denn prinzipiell seien zwar beide Seiten vergleichsbereit – aber wer kann bei den STW derzeit so etwas verhandeln? Daher wurde pro forma auf März vertagt.
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