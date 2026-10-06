Heroin und Kokain: Lieferung vor Kindergarten

Im Drogenmilieu spielte sich ein Prozess um einen 35-jährigen Slowenen ab. Dieser war Ende Juli kurz nach dem Karawankentunnel mit rund 500 Gramm Heroin und fast 400 Gramm Kokain in eine Polizeikontrolle geraten. Das Ziel der Fahrt: ein Kindergarten im oberösterreichischen Marchtrenk.