Heroin und Kokain: Lieferung vor Kindergarten

In Kärnten wurde im Juli ein slowenischer Drogenkurier geschnappt, der mit fast einem Kilo harter Drogen in Richtung Oberösterreich unterwegs war. Das Heroin und Kokain hätte er vor einem Kindergarten abliefern sollen ...
Im Drogenmilieu spielte sich ein Prozess um einen 35-jährigen Slowenen ab. Dieser war Ende Juli kurz nach dem Karawankentunnel mit rund 500 Gramm Heroin und fast 400 Gramm Kokain in eine Polizeikontrolle geraten. Das Ziel der Fahrt: ein Kindergarten im oberösterreichischen Marchtrenk.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.