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Drogenkurier gestoppt

Heroin und Kokain: Lieferung vor Kindergarten

Kärnten
06.10.2026 18:00
Bei einer Polizeikontrolle nach dem Karawankentunnel flog ein Drogenkurier aus Slowenien auf.
Bei einer Polizeikontrolle nach dem Karawankentunnel flog ein Drogenkurier aus Slowenien auf.(Bild: APA/GERD EGGENBERGER, Krone KREATIV)
Porträt von Felix Justich
Von Felix Justich

In Kärnten wurde im Juli ein slowenischer Drogenkurier geschnappt, der mit fast einem Kilo harter Drogen in Richtung Oberösterreich unterwegs war. Das Heroin und Kokain hätte er vor einem Kindergarten abliefern sollen ...

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Im Drogenmilieu spielte sich ein Prozess um einen 35-jährigen Slowenen ab. Dieser war Ende Juli kurz nach dem Karawankentunnel mit rund 500 Gramm Heroin und fast 400 Gramm Kokain in eine Polizeikontrolle geraten. Das Ziel der Fahrt: ein Kindergarten im oberösterreichischen Marchtrenk.

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