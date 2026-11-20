Mit Moped in Gegenverkehr

Das Fahrzeug geriet durch den Aufprall mit der Stange ins Schleudern und auf die Gegenfahrbahn. Ein 28-Jähriger aus Völkermarkt war zu dieser Zeit auf der anderen Fahrbahn, sah den Unfall zu spät und kollidierte mit dem Moped. Den Mopedlenker riss es vom Zweirad. Er stürzte auf die Straße und wurde unbestimmten Grades verletzt. Die Rettungskräfte leisteten Erste Hilfe und brachten ihn ins Klinikum Klagenfurt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden.