Zu einem schrecklichen Verkehrsunfall ist es um die Mittagszeit am Freitag auf der Loiblstraße gekommen. Ein 15-Jähriger fuhr mit seinem Moped in eine Schneestange und schlitterte dann gegen einen Pkw.
Ein 15-Jähriger aus der Gemeinde Ferlach war von seinem Heimatort in Richtung Unterloibl mit seinem Moped unterwegs. Doch plötzlich kam er von der Straße ab und fuhr in eine Schneestange.
Mit Moped in Gegenverkehr
Das Fahrzeug geriet durch den Aufprall mit der Stange ins Schleudern und auf die Gegenfahrbahn. Ein 28-Jähriger aus Völkermarkt war zu dieser Zeit auf der anderen Fahrbahn, sah den Unfall zu spät und kollidierte mit dem Moped. Den Mopedlenker riss es vom Zweirad. Er stürzte auf die Straße und wurde unbestimmten Grades verletzt. Die Rettungskräfte leisteten Erste Hilfe und brachten ihn ins Klinikum Klagenfurt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden.
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