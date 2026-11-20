Julia Steen wagt den nächsten Schritt in ihrer Karriere und geht 2027 erstmals mit eigenen Konzerten auf die Bühne – auch ihr Song „Weihnachtsmann“ erhält eine zweite Chance!
„Eigene Shows waren eigentlich schon längst überfällig“, schmunzelt Julia Steen. Nun erfüllt sich die Kärntner Sängerin ihren ganz persönlichen, verfrühten Weihnachtswunsch: Im kommenden Jahr wird sie erstmals zwei eigene Konzerte geben – in Klagenfurt (5.11.) und Wien (6.11.)
Bekannt aus Shows wie Starmania oder durch ihren Beitrag für den ESC-Vorentscheid im vergangenen Jahr, war Steen bereits als Support-Act für Stars wie Lemo, Esther Graf und Thorsteinn Einarsson auf Bühnen in Österreich und Deutschland unterwegs.
Neuinterpretation mit weihnachtlichem Touch
Nun möchte sie gemeinsam mit ihrer Band ein ganz besonderes Programm auf die Beine stellen. „Natürlich ist das mit großem Bauchkribbeln verbunden. Es ist ein großer Meilenstein, der mir extrem viel bedeutet. Es gibt für mich nichts Schöneres, als live zu spielen.“
Doch bis es so weit ist, hat Steen noch einige weitere Pläne auf ihrer Setlist. Einen Haken kann sie bereits hinter einen veröffentlichten Song setzen: „Mein Song ,Weihnachtsmann‘ ist vergangenes Jahr etwas unter den Radar gefallen – deshalb bekommt er jetzt eine zweite Chance.“
Ein klassischer Weihnachtssong ist die Neuinterpretation ihres Hits „Taximann“ allerdings nicht. „Es geht darum, dass man eine gute Zeit hat und auch einmal den Blick auf andere Dinge richtet. Und: Warum erfüllt der Weihnachtsmann nur den anderen die Träume und nie sich selbst? Er muss auch einmal auf sich schauen“, fragt sich die Sängerin.
Song-Themen mit Tiefgang
Doch wie entsteht eigentlich ein typischer Steen-Song? Am liebsten im Trio – gemeinsam mit einem Produzenten und einem weiteren Songwriter. „Ich habe eine riesige lange Liste an Themen, die mich im Leben beschäftigen. Die werden gemeinsam besprochen. Das Coolste sind die ersten ein bis zwei Stunden, in denen man nur über das Thema spricht. Dann merkt man, wie viele verschiedenen Ebenen dahinterstecken. Im kommenden Jahr werden noch weitere neue Songs veröffentlicht.“
Und während im Studio aus ersten Ideen neue Songs entstehen, wächst die Vorfreude auf jenen Moment, in dem Julia Steen endlich ihr erstes eigenes Konzert spielen wird.
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