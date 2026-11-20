Song-Themen mit Tiefgang

Doch wie entsteht eigentlich ein typischer Steen-Song? Am liebsten im Trio – gemeinsam mit einem Produzenten und einem weiteren Songwriter. „Ich habe eine riesige lange Liste an Themen, die mich im Leben beschäftigen. Die werden gemeinsam besprochen. Das Coolste sind die ersten ein bis zwei Stunden, in denen man nur über das Thema spricht. Dann merkt man, wie viele verschiedenen Ebenen dahinterstecken. Im kommenden Jahr werden noch weitere neue Songs veröffentlicht.“