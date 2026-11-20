„Mir ist wichtig, das gemeinsam Erreichte zu bewahren, Bewährtes weiterzuführen und gleichzeitig offen für neue Ideen zu bleiben. Entscheidend wird auch künftig sein, die Menschen in der Region einzubinden und gemeinsam tragfähige Lösungen zu entwickeln“, sagt Mayer. Strategische Grundlage seiner zukünftigen Arbeit sei der ausgearbeitete Managementplan, welcher mit der Beteiligung verschiedener Interessengruppen für die nächsten zehn Jahre erstellt wurde.