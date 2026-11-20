Nach knapp vier Jahrzehnten übergibt Dietmar Rossmann die Führung des Biosphärenparks. Ab Dezember ist sein langjähriger Stellvertreter Heinrich Mayer neuer Geschäftsführer.
„Die Nockberge waren für mich nie nur ein Arbeitsplatz. Sie sind ein Lebensraum, der von den Menschen geprägt wird, die hier leben und wirtschaften.“ Mit diesen Worten verabschiedete sich Dietmar Rossmann am Freitag nach 38 Jahren als Geschäftsführer des Biosphärenpark Nockberge.
Unter seiner Leitung entstanden im Laufe der Jahrzehnte zahlreiche Projekte, Kooperationen und Initiativen. Das übergreifende Ziel war dabei einerseits, die einzigartige Natur- und Kulturlandschaft zu bewahren und andererseits wirtschaftliche Chancen für die Region zu schaffen. Ein Meilenstein war sicherlich die Anerkennung des UNESCO-Biospährenparks Salzburger Lungau und Kärntner Nockberge im Jahr 2012.
Heinrich Mayer übernimmt Geschäftsführung
Auch Heinrich Mayer kennt die Region seit Jahrzehnten. Im Jahr 1992 begann er seine berufliche Laufbahn als Ranger im Biosphärenpark. Zuletzt war er Rossmanns Stellvertreter. Mit dem Führungswechsel nimmt Mayer nun offiziell am 1. Dezember auf dem Sitz der Geschäftsführung Platz.
„Mir ist wichtig, das gemeinsam Erreichte zu bewahren, Bewährtes weiterzuführen und gleichzeitig offen für neue Ideen zu bleiben. Entscheidend wird auch künftig sein, die Menschen in der Region einzubinden und gemeinsam tragfähige Lösungen zu entwickeln“, sagt Mayer. Strategische Grundlage seiner zukünftigen Arbeit sei der ausgearbeitete Managementplan, welcher mit der Beteiligung verschiedener Interessengruppen für die nächsten zehn Jahre erstellt wurde.
Zentral sind dabei neun Handlungsfelder, die bei der Weiterentwicklung der Region berücksichtigt werden sollen. Jene reichen vom Schutz der Natur- und Kulturlandschaft bis hin zu Forschung und Regionalentwicklung.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.