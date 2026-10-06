Verunsicherung wegen Befragung beim Roten Kreuz

Welcher Bezirk, welche Ortsstelle, wie lange schon dabei? – Eine aktuelle Mitgliederbefragung im Roten Kreuz OÖ bereitet nicht wenigen der rund 25.000 freiwilligen und etwa 2500 hauptamtlichen Mitarbeitern Kopfzerbrechen. Denn gleich zu Beginn der Umfrage wird verlangt, dass man sehr viel über Funktion und Dienstort bekannt gibt und so „leicht Rückschlüsse auf den Mitarbeiter gezogen werden können“, wie Helfer gegenüber der „Krone“ meinten.