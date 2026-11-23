Auf dem neuen Auto waren zwar Kennzeichen montiert, doch die waren offenbar nicht mehr gültig, denn diese stammten von einem älteren Wagen mit dem ein Unfall passiert war. Ein junger Lenker, der Sonntagnacht von der Polizei kontrolliert wurde, soll auf die Weise eine Zulassung vorgetäuscht haben.
Ein 22-Jähriger aus Bad Hall wurde am Sonntag gegen 22.40 Uhr von einer Polizeistreife im Gemeindegebiet von Sierning angehalten. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 22-Jährige vermutlich ein Kennzeichen eines älteren, verunfallten Pkw von ihm auf seinem neuen Fahrzeug verwendete.
Kennzeichen abgenommen
Auf die Weise wollte er offenbar eine aufrechte Zulassung vortäuschen. Aufgrund der festgestellten Umstände wurden die Kennzeichen abgenommen. Der junge Lenker wird mehrfach angezeigt.
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