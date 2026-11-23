Landeshauptmann Thomas Stelzer und Wirtschaftslandesrätin Christiane Frauscher (beide ÖVP) machen jetzt ernst: Statt Politikern sollen künftig Experten die Landesunternehmen kontrollieren. Am Linzer Flughafen soll ein international erfahrener Manager das Ruder im Aufsichtsrat übernehmen.
Die Politik macht ernst: Sie ersetzt Politiker in den Aufsichtsräten der Landesunternehmen durch Fachexperten. Den Anfang macht der Flughafen Linz, wo künftig ein Mann den Vorsitz übernehmen soll, der in der europäischen Luftfahrtbranche einen großen Namen hat: Michael Kerkloh (73), der 17 Jahre lang den Flughafen München leitete. Zweite Neue im Kontrollgremium wird die gebürtige Linzerin Esther Hackl (44), die unter anderem an der renommierten Harvard Law School studierte.
Mit Kerkloh holt das Land einen international erfahrenen Flughafenmanager nach Oberösterreich. Der promovierte Volkswirt leitete von 2002 bis 2019 den Flughafen München, zuvor war er Geschäftsführer des Flughafens Hamburg. Auch im Aufsichtsrat der Lufthansa saß er bereits. Seine Kontakte zu internationalen Fluggesellschaften sollen nun dem Linzer Flughafen zugutekommen. Darüber hinaus bringt er Erfahrung bei der Beteiligung privater Investoren an Flughäfen mit.
Mit Esther Hackl zieht eine zweite Expertin in das Kontrollgremium ein. Die 1982 in Linz geborene Juristin absolvierte unter anderem ein Studium an der Harvard Law School und ist Vorsitzende des Aufsichtsrats des börsennotierten Wohnmobilherstellers Knaus Tabbert. Beruflich ist sie zudem für das Finanztechnologieunternehmen auxmoney tätig. Ihre Aufgabe in Linz wird insbesondere die Kontrolle der wirtschaftlichen Entwicklung und die Begleitung des geplanten Investoren-Einstiegs sein.
Als Landesrätin gestalte ich die Rahmenbedingungen für unsere Wirtschaft und gebe als Eigentümervertreterin klare strategische Ziele vor.
Landesrätin Christiane Frauscher, ÖVP
Bild: Markus Wenzel
Landespolitiker räumen ihre Plätze
Die beiden neuen Mitglieder ersetzen den früheren Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner und seine Nachfolgerin Christiane Frauscher. Letztere saß bereits als Finanzdirektorin im Aufsichtsrat, verzichtet nun aber bewusst auf das Mandat. „Die Politik gibt die strategische Richtung vor, die Kontrolle liegt in den Händen ausgewiesener Expertinnen und Experten“, erklärt Landeshauptmann Thomas Stelzer.
Frauscher betont: „Zu meinem Verständnis von Politik gehört eine klare Trennung zwischen politischer Verantwortung und unternehmerischer Kontrolle.“ Deshalb habe sie sich entschieden, keine Aufsichtsratsmandate mehr auszuüben.
Die Neubesetzung kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt: Der Flughafen Linz schreibt seit Jahren Verluste, das Land sucht derzeit einen strategischen Partner, der bis zu 49 Prozent übernehmen könnte. Mit der Übernahme der bisherigen Anteile der Stadt Linz wurde der Aufsichtsrat von sechs auf drei Mitglieder verkleinert. Neben Kerkloh und Hackl bleibt Oberösterreich-Tourismus-Chef Andreas Winkelhofer im Gremium. Sollte ein privater Investor einsteigen, könnte der Aufsichtsrat wieder vergrößert werden.
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