Die Politik macht ernst: Sie ersetzt Politiker in den Aufsichtsräten der Landesunternehmen durch Fachexperten. Den Anfang macht der Flughafen Linz, wo künftig ein Mann den Vorsitz übernehmen soll, der in der europäischen Luftfahrtbranche einen großen Namen hat: Michael Kerkloh (73), der 17 Jahre lang den Flughafen München leitete. Zweite Neue im Kontrollgremium wird die gebürtige Linzerin Esther Hackl (44), die unter anderem an der renommierten Harvard Law School studierte.