Dessen Nachfolgerin Christiane Frauscher (beide ÖVP) hat indes anklingen lassen, sich der Windkraft nicht zu verschließen. „Wasserkraft, Photovoltaik und Windkraft müssen wir gemeinsam betrachten – sachlich, technologieoffen und ohne ideologische Scheuklappen“, sagte Frauscher in ihrer Antrittsrede im Landtag. Sie wolle „ermöglichen, nicht verhindern“. Im „Krone“-Interview am Freitag legte sie nach: „Ein Drittel des Landesgebietes mit Ausschlusszonen zu versehen, da sehe ich einfach keinen Grund. Ich werde das prüfen. Persönlich glaube ich, dass wir sie nicht brauchen.“