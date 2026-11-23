Am Thema Windkraft könnte sich der erste veritable Koalitionszwist seit dem elfjährigen Bestehen von Schwarz-Blau entzünden. Die neue Wirtschaftslandesrätin hat ein Aus der Blockadehaltung der ÖVP anklingen lassen. Während die FPÖ tobt, ist den Grünen das schwarze Bekenntnis zur Windkraft zu unverbindlich.
„Pacta sunt servanda“, pochte FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner kürzlich lateinisch auf die Einhaltung von Verträgen mit der ÖVP – konkret jenem, wonach in Oberösterreich Ausschlusszonen für Windräder zu definieren seien. In Ex-Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner hatte die FPÖ hier einen willfährigen Partner.
Dessen Nachfolgerin Christiane Frauscher (beide ÖVP) hat indes anklingen lassen, sich der Windkraft nicht zu verschließen. „Wasserkraft, Photovoltaik und Windkraft müssen wir gemeinsam betrachten – sachlich, technologieoffen und ohne ideologische Scheuklappen“, sagte Frauscher in ihrer Antrittsrede im Landtag. Sie wolle „ermöglichen, nicht verhindern“. Im „Krone“-Interview am Freitag legte sie nach: „Ein Drittel des Landesgebietes mit Ausschlusszonen zu versehen, da sehe ich einfach keinen Grund. Ich werde das prüfen. Persönlich glaube ich, dass wir sie nicht brauchen.“
Die ÖVP muss sich entscheiden, ob die blaue Russen-Gas-Fanpartie weiter den Ton angibt oder sie sich endlich zu einem eigenständigen Energie-Kurs aufrafft.
Severin Mayr, Klubobmann der Grünen im Landtag
Noch kein Nein zu Ausschlusszonen
Während Haimbuchner darin ein Foul des Regierungspartners erkennen will und die ÖVP zur Koalitionsräson mahnt, ist den Grünen Frauschers Bekenntnis zum Windkraftausbau zu vage. Sie wollen die neue Landesrätin jetzt festnageln, denn: Eine konkrete Absage an die Ausschlusszonen gibt es bisher von ihr nicht.
Grüne wollen „Klartext“
Frauscher solle daher jetzt „Klartext sprechen, was sie vorhat“, fordert Grünen-Klubchef Severin Mayr. Gelegenheit dazu geben ihr die Grünen in Form einer schriftlichen Anfrage, die die Landesrätin innerhalb von zwei Monaten beantworten muss. Frauscher solle sich deklarieren, wie sie es mit den Ausschlusszonen hält, welche Fragen sie diesbezüglich noch mit der Europäischen Kommission klären will und inwiefern sie die Koalitionsvereinbarungen hinsichtlich Ausschluss- und Beschleunigungszonen künftig beherzigen werde.
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