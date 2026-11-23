Manchmal kann es ganz einfach sein, anderen Menschen etwas Gutes zu tun. Sonja Winter (51) aus Eidenberg (OÖ) lädt Familien in schweren Situationen auf Pferdehof ein, um kurz alles andere zu vergessen.
Man bekommt so viel zurück, wenn man sieht, wie ein Kind glücklich auf einem Pferd sitzt. Das geht mir immer sehr nahe“, erzählt Sonja Winter. Genau solche Momente sind es, die die 51-Jährige antreiben. Im Dezember lädt sie deshalb Kinder und Familien, denen es nicht so gut geht, auf einen privaten Pferdebauernhof in Geng in der Gemeinde Eidenberg ein. Dort sollen sie für ein paar Stunden ihre Sorgen vergessen dürfen – kostenlos und ganz ohne Fragen nach ihrer Lebenssituation.
Eine besondere Herzensgeschichte verbindet Sonja Winter mit Pony „Emmi“. 2021 rettete sie das Tier aus Irland. „Emmi“ war ein Straßenpferd, auf einem Auge blind und nur schwer zu vermitteln: „Sie macht so viel für die Menschen, man bekommt so viel von ihr zurück“, schwärmt Winter von ihrem Liebling. Nun darf das Pony selbst anderen Menschen Freude schenken. Streicheln, putzen, füttern, führen und natürlich auch ein paar geführte Runden auf dem Ponyrücken stehen auf dem Programm.
Die Freude am Helfen hat Winter schon lange. Jahr für Jahr setzte sie gemeinsam mit ihrem Sohn zur Weihnachtszeit kleine Zeichen der Nächstenliebe. Einmal machten die beiden Pizza, um sie anschließend anderen Menschen zu schenken. „Ich wollte meinem Sohn zeigen, dass man mit Menschen teilen soll, denen es vielleicht nicht so gut wie einem selbst geht.“
„Mehr davon!“ ist die Seite für Geschichten über alles Positive, das in Oberösterreich passiert und meist viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Für Ideen, die anstecken. Für Menschen, die zeigen, wie es gehen kann. Sie haben etwas erlebt, gesehen oder gehört, bei dem Sie sich gedacht haben: „Davon brauchen wir mehr!“ Dann schicken Sie uns gerne Text und Fotos an lisa.stockhammer@ kronenzeitung.at
Schöne Pony-Aktion
Mit der Pony-Aktion möchte Winter zeigen, dass es oft verborgen bleibt, wie schwer es manche Familien gerade haben. „Es gibt Leute, denen geht es wirklich nicht gut, aber wir bekommen das gar nicht mit. Jeder schaut irgendwie nur auf sich.“
Niemand muss erzählen, warum er Hilfe braucht, niemand muss sich rechtfertigen. „Ich möchte diesen Menschen einfach ein kleines Stück Freude bereiten.“ Eine schöne Botschaft: Bitte mehr davon!
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