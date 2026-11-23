Man bekommt so viel zurück, wenn man sieht, wie ein Kind glücklich auf einem Pferd sitzt. Das geht mir immer sehr nahe“, erzählt Sonja Winter. Genau solche Momente sind es, die die 51-Jährige antreiben. Im Dezember lädt sie deshalb Kinder und Familien, denen es nicht so gut geht, auf einen privaten Pferdebauernhof in Geng in der Gemeinde Eidenberg ein. Dort sollen sie für ein paar Stunden ihre Sorgen vergessen dürfen – kostenlos und ganz ohne Fragen nach ihrer Lebenssituation.