Am hellichten Tag soll einen 60-Jährige aus Thalheim bei Wels (OÖ) schwer betrunken am Steuer ihres Fahrzeugs gesessen sein. Anderen Verkehrsteilnehmern fiel die unsichere Fahrweise auf, sie alarmierten die Polizei. Als eine Streifenbesatzung die Lenkerin kurz darauf zuhause antraf, hatte sie noch immer mehr als zwei Promille Alkohol intus.
Eine Streife wurde am Sonntag gegen 13.15 Uhr alarmiert, da Verkehrsteilnehmer ein Auto mit auffälliger Fahrweise wahrgenommen hatten. Beim Eintreffen der Polizisten war das Fahrzeug nicht mehr vor Ort, woraufhin die Streife zur Heimatadresse des Zulassungsbesitzers nach Thalheim bei Wels fuhr.
Frau ist geständig
Dort gestand dann eine 60-Jährige, den Pkw gerade noch gefahren zu haben. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 2,14 Promille. Der Frau wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.
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