Am hellichten Tag soll einen 60-Jährige aus Thalheim bei Wels (OÖ) schwer betrunken am Steuer ihres Fahrzeugs gesessen sein. Anderen Verkehrsteilnehmern fiel die unsichere Fahrweise auf, sie alarmierten die Polizei. Als eine Streifenbesatzung die Lenkerin kurz darauf zuhause antraf, hatte sie noch immer mehr als zwei Promille Alkohol intus.