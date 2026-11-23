Pläne in der Schublade

Dabei konnte der 47-Jährige auf Pläne zurückgreifen, die schon in der Schublade auf ihre Umsetzung warteten. Denn seit Jahren machte man sich Gedanken, wie man den Familienbetrieb weiterentwickeln könnte. Da bei dem Brand wesentliche Teile der technischen Infrastruktur beschädigt wurden, wurden diese nun früher als gedacht in die Tat umgesetzt. „Als wir unseren Zeitplan vorgestellt haben, konnten sich selbst die Versicherung und die beteiligten Baufirmen kaum vorstellen, dass das möglich sein würde“, sagt Oliver Thanner. Bereits sieben Tage nach dem Brand konnte die Fertigung mithilfe einer provisorischen Absauganlage aufgenommen werden.