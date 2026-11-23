Vor fünf Monaten stand Tischlerei Thanner in Eberstallzell (Oberösterreich) nach einem Silobrand fast schon vor dem Aus. Beim Familienbetrieb zogen aber alle an einem Strang. Insgesamt wurden 1,7 Millionen Euro investiert.
Entweder man hört auf, oder man krempelt die Ärmel hoch.“ Oliver Thanner entschied sich für die zweite Variante. Am 25. Juni kam es im Familienbetrieb Tischlerei Thanner in Eberstalzell zu einem Silobrand. „Ich bin gerade im Büro gesessen, als Mitarbeiter hineinliefen und meinten, dass es brennt. Von außen hat es nach einem minimalen Brand ausgesehen. Für mich war aber schnell klar, dass es ein Totalschaden ist und wir alles umdrehen müssen“, so der Chef, der seit 2009 die Geschäfte führt und jetzt den Wiederaufbau leitete.
Pläne in der Schublade
Dabei konnte der 47-Jährige auf Pläne zurückgreifen, die schon in der Schublade auf ihre Umsetzung warteten. Denn seit Jahren machte man sich Gedanken, wie man den Familienbetrieb weiterentwickeln könnte. Da bei dem Brand wesentliche Teile der technischen Infrastruktur beschädigt wurden, wurden diese nun früher als gedacht in die Tat umgesetzt. „Als wir unseren Zeitplan vorgestellt haben, konnten sich selbst die Versicherung und die beteiligten Baufirmen kaum vorstellen, dass das möglich sein würde“, sagt Oliver Thanner. Bereits sieben Tage nach dem Brand konnte die Fertigung mithilfe einer provisorischen Absauganlage aufgenommen werden.
Viel Geld investiert
Jetzt, fünf Monate später, ist die neue Heizung, das Spänesilo und die Zerkleinerungstechnik nutzbar. Das alte Silo wird noch abgebaut, das Absaugprovisorium entfernt und die neue Produktionshalle ist errichtet. Die Fassade und weitere Umbauarbeiten stehen noch aus. Insgesamt wurden 1,7 Millionen Euro investiert.
Ein großer Dank geht an die 28 Mitarbeiter: „Sie haben in diesen Monaten sehr viel der Last getragen. Es war nicht immer einfach. Zeit und Raum waren knapp, und trotzdem mussten die Kundenaufträge fertig werden. Dass wir das gemeinsam geschafft haben, bedeutet uns sehr viel.“
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