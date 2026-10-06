Bettina erntet erstaunte Blicke auf der Baustelle

Bettina Wahlmüller ist einen für die meisten ungewöhnlichen Weg gegangen. Nach ihrer Matura, die sie mit Bestnoten abgeschlossen hat, begann die heute 21-Jährige eine Lehre. Warum „Mentscha“ genauso zupacken können und was sie ihren Kolleginnen rät – die „Krone“ hat der Oberösterreicherin auf die Finger geschaut.
„Ich wollte keine Schulbank mehr drücken, nicht den ganzen Tag in einem Zimmer sitzen. Ich wollte etwas Handwerkliches machen.“ Bettina Wahlmüller entschied sich für eine Lehre. Nicht als Friseurin oder Bürokauffrau – die 21-Jährige hat Ofenbau- und Verlegetechnik gelernt. Ein Drittel in ihrem Jahrgang in der Berufsschule 2 in Linz waren Mädchen.
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