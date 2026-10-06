Bettina erntet erstaunte Blicke auf der Baustelle

„Ich wollte keine Schulbank mehr drücken, nicht den ganzen Tag in einem Zimmer sitzen. Ich wollte etwas Handwerkliches machen.“ Bettina Wahlmüller entschied sich für eine Lehre. Nicht als Friseurin oder Bürokauffrau – die 21-Jährige hat Ofenbau- und Verlegetechnik gelernt. Ein Drittel in ihrem Jahrgang in der Berufsschule 2 in Linz waren Mädchen.