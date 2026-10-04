Zwischen Rauchküche und Bücherregal

Dunkle Holzbalken und die gedrungene Form eines uralten Bauernhauses erzählen von einer Zeit, in der Wohnen und Wirtschaften unter einem Dach stattfanden. Das sogenannte Vonblonhaus zählt zu den ältesten erhaltenen Gebäuden im Walgau. Es liegt mitten in Thüringen, am Gerbeweg, nahe dem Schwarzbach. Seine heutige Gestalt ist das Ergebnis von Jahrhunderten. In diesem Wissen wurde es mit hoher Wertschätzung, unglaublicher Sorgfalt und Hingabe und einer fast schon vergessenen Zimmermannskunst restauriert.