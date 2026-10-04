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Das Vonblonhaus

Zwischen Rauchküche und Bücherregal

Vorarlberg
04.10.2026 14:25
Das Vonblonhaus ist in seiner Art im Ländle einzigartig. Es ist kein Gebäude aus einem Guss, ...
Das Vonblonhaus ist in seiner Art im Ländle einzigartig. Es ist kein Gebäude aus einem Guss, sondern ein hölzernes Archiv mit mehreren Zeitschichten.(Bild: Wikipedia)
Porträt von Robert Schneider
Von Robert Schneider

Das meisterhaft und mit großer Hingabe restaurierte Vonblonhaus ist eines der ältesten Gebäude im Walgau. Im Zuge seiner Serie „Alte Häuser und ihre Geschichte“ stellt Robert Schneider das Kleinod vor.

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Dunkle Holzbalken und die gedrungene Form eines uralten Bauernhauses erzählen von einer Zeit, in der Wohnen und Wirtschaften unter einem Dach stattfanden. Das sogenannte Vonblonhaus zählt zu den ältesten erhaltenen Gebäuden im Walgau. Es liegt mitten in Thüringen, am Gerbeweg, nahe dem Schwarzbach. Seine heutige Gestalt ist das Ergebnis von Jahrhunderten. In diesem Wissen wurde es mit hoher Wertschätzung, unglaublicher Sorgfalt und Hingabe und einer fast schon vergessenen Zimmermannskunst restauriert.

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