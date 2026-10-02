Leiche am Innufer: Das dürfte zu Tod geführt haben

Nach dem Fund einer männlichen Leiche am Innufer im Tiroler Unterland setzen die Ermittler Stück für Stück ein Bild vom Geschehen zusammen. Noch liegen nicht alle Untersuchungsergebnisse vor, aber die Todesursache könnte gefunden sein.
Bereits am Dienstag hatte eine Spaziergängerin bei der Polizei ein verlassenes Auto mit offenem Fenster gemeldet. Am Mittwoch wurde nach dem Besitzer gesucht und in der Folge stießen die Einsatzkräfte am Inn bei Buch im Tiroler Unterland auf die Leiche eines Mannes.
Todesursache und Identität waren vorerst völlig unklar. Daher wurde eine Obduktion angeordnet und am Donnerstag durchgeführt. Diese bestätigte die anfängliche Vermutung: Der Mann kam wohl nicht durch Fremdeinwirkung zu Tode. Inzwischen wurde auch bekannt, dass es sich bei dem Toten um einen Ungarn (48) handelt. Die Identifizierung durch Angehörige steht jedoch noch aus.
Untersuchungsergebnisse dauern
Die Vermutung der Ermittler zur Todesursache: Der Mann dürfte beim Angeln aufgrund eines medizinischen Notfalls gestorben sein. Eine endgültige Bestätigung stehe jedoch noch aus. Ein Polizeisprecher verweist auf toxikologische Untersuchungen, deren Ergebnisse wohl erst in ein paar Wochen vorliegen werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.