Leiche am Innufer: Das dürfte zu Tod geführt haben

Todesursache und Identität waren vorerst völlig unklar. Daher wurde eine Obduktion angeordnet und am Donnerstag durchgeführt. Diese bestätigte die anfängliche Vermutung: Der Mann kam wohl nicht durch Fremdeinwirkung zu Tode. Inzwischen wurde auch bekannt, dass es sich bei dem Toten um einen Ungarn (48) handelt. Die Identifizierung durch Angehörige steht jedoch noch aus.