Biss-Attacke auf Kind, das raufender Mama hilft

Abgebrochener Nagel steckte in ausgerissenem Haarbüschel

Die Frau habe „Ich bring dich um geschrien“ und sie angegriffen. Weshalb die Rumänin ihre ältere Schwester zur Hilfen rief, die ebenfalls mit Tochter und Kinderwagen unterwegs war. Als diese am Schauplatz eintraf, war die Polizei bereits vor Ort, um die Frauen-Rauferei zu schlichten – kein Grund für die Schwester, sich nicht auch noch einzumengen: „Sie ist hingestürmt und hat das Opfer komplett umgerissen. Dann hat sie ihr ein dickes Büschel Haare ausgerissen. Da steckte dann ein abgebrochener Gelnagel von ihr drin“, erinnert sich ein Polizist als Zeuge im Landl.