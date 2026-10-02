Fachleute raten weiter zum Vergleich beim Tanken

Auch Mobilitätsklubs wie der ARBÖ und ÖAMTC bieten Spritpreisrechner beziehungsweise Apps an, um die billigste Tankstelle in der Nähe zu finden. Laut E-Control lag der Median für einen Liter Diesel am Donnerstag österreichweit bei 2,169 Euro. Das billigste Bundesland war Oberösterreich mit 2,159 Euro pro Liter, das teuerste Tirol mit 2,189 Euro. Bei Super betrug der Median am Donnerstag für einen Liter österreichweit 1,862 Euro. Auch dieser Treibstoff war in Oberösterreich am billigsten (1,854 Euro) und in Tirol am teuersten (1,879 Euro). Das hatte bereits am Mittwoch im Tiroler Landtag für heftige Diskussionen gesorgt: Die Opposition unterstellte der Landesregierung, zu wenig Verantwortung zu übernehmen.