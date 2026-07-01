Quantenphysiker wird Rektor der Innsbrucker Uni

Anerkannter Forscher auf dem Gebiet der Quantenphysik

Weihs ist Professor für Photonik an der Universität Innsbruck und ein international anerkannter Forscher auf dem Gebiet der Quantenphysik. Nach dem Studium der Physik und Mathematik in Innsbruck wurde er im Jahr 2000 bei Anton Zeilinger an der Universität Wien sub auspiciis praesidentis rei publicae promoviert. Anschließend war er an der Stanford University (USA) und ab 2005 an der University of Waterloo (Kanada) tätig, bevor er 2008 nach Innsbruck berufen wurde. Von 2016 bis 2021 war Weihs Vizepräsident des Österreichischen Wissenschaftsfonds FWF, seit Februar 2023 ist er Vizerektor für Forschung der Universität Innsbruck.