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Gregor Weihs

Quantenphysiker wird Rektor der Innsbrucker Uni

Tirol
01.07.2026 18:30
Gregor Weihs wurde am Mittwoch zum neuen Rektor der Uni Innsbruck gewählt.
Gregor Weihs wurde am Mittwoch zum neuen Rektor der Uni Innsbruck gewählt.(Bild: Krone-Collage/Universität Innsbruck, Johanna Birbaumer)
Porträt von Manuel Schwaiger
Von Manuel Schwaiger

In seiner Sitzung am Mittwoch wählte der Universitätsrat Gregor Weihs zum neuen Rektor der Universität Innsbruck. Die Funktionsperiode beginnt am 1. März 2027 und dauert vier Jahre. Der 1971 geborene Professor gilt als anerkannter Forscher auf dem Gebiet der Quantenphysik.

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Noch leitet Veronika Sexl die Geschicke der Universität Innsbruck. Wäre es nach ihr gegangen, hätte sie gerne noch länger das Zepter in ihren Händen gehalten und zumindest eine weitere Amtsperiode an ihre erste angefügt.

Doch es sollte anders kommen. In seiner Sitzung am Mittwoch wählte der Universitätsrat Gregor Weihs zu ihrem Nachfolger.

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Der Universitätsrat ist überzeugt, dass er die Universität Innsbruck mit klarem Kurs durch eine herausfordernde Zeit führen wird.

Reinhard Schretter, Vorsitzender des Universitätsrats

Universitätsrat streut dem Neuen Rosen
„Mit Gregor Weihs übernimmt eine wissenschaftlich herausragende und an der Universität Innsbruck bestens verankerte Persönlichkeit die Leitung dieser Universität. Weihs bringt internationale Erfahrung, Managementkompetenz sowie eine klare strategische Vorstellung für die kommenden Jahre mit. Der Universitätsrat ist überzeugt, dass er die Universität Innsbruck mit klarem Kurs durch eine herausfordernde Zeit führen wird“, sagt Reinhard Schretter, Vorsitzender des Universitätsrats.

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Anerkannter Forscher auf dem Gebiet der Quantenphysik
Weihs ist Professor für Photonik an der Universität Innsbruck und ein international anerkannter Forscher auf dem Gebiet der Quantenphysik. Nach dem Studium der Physik und Mathematik in Innsbruck wurde er im Jahr 2000 bei Anton Zeilinger an der Universität Wien sub auspiciis praesidentis rei publicae promoviert. Anschließend war er an der Stanford University (USA) und ab 2005 an der University of Waterloo (Kanada) tätig, bevor er 2008 nach Innsbruck berufen wurde. Von 2016 bis 2021 war Weihs Vizepräsident des Österreichischen Wissenschaftsfonds FWF, seit Februar 2023 ist er Vizerektor für Forschung der Universität Innsbruck. 

Die Funktionsperiode von Weihs startet am 1. März 2027 und dauert vier Jahre.

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Ich möchte mich mit aller Kraft dafür einsetzen, die besten Bedingungen für Forschende und Studierende zu schaffen.

Gregor Weihs

Bild: Universität Innsbruck

Erfolgreiche Weiterentwicklung im Fokus
Zu seiner Wahl meint der angesehene Quantenphysiker: „Die Universität Innsbruck ist mit ihrer über 350-jährigen Geschichte die bedeutendste Forschungs- und Bildungseinrichtung in Westösterreich, ein zentraler Faktor für die Region und weltweit sichtbar in ihrer Exzellenz. Mit ihrer Kreativität tragen unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler entscheidend dazu bei, Lösungen für die komplexen Probleme unserer Zeit zu finden und die Innovationskraft Österreichs zu sichern. Ich möchte mich mit aller Kraft dafür einsetzen, die besten Bedingungen für Forschende und Studierende zu schaffen und unsere Universität gemeinsam erfolgreich weiterzuentwickeln.“

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