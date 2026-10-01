Haberlander erteilt FPÖ-Vorstoß eine Absage

Dabei begann Haberlander durchaus freundlich. Sie bedankte sich für die „Vielfalt der Ideen“, die zur Verbesserung des Gesundheitssystems eingebracht würden. Danach wurde die Landeshauptmann-Stellvertreterin aber deutlich: Eine Finanzierung von Wahlarztleistungen durch das Land sei „jedenfalls nicht der naheliegende Weg, um die strukturellen Probleme der ambulanten Versorgung zu lösen“. Und: „Wir wollen nicht den Arztbesuch mit Landesgeld fördern.“