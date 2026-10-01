Entwarnung nach Alarm um Asbest in Versicherung

Die Verantwortlichen haben rasch die Notbremse gezogen, als kürzlich bei einer Begehung des Bürogebäudes der Oberösterreichischen Versicherung Asbest gefunden worden war. Alle Mitarbeiter, auch jene eines Nachbarhauses mussten die Gebäude verlassen. Inzwischen gibt´s Entwarnung, aber nur ein Teil der Mitarbeiter ist retour.
Sofort ins Homeoffice wurden die Mitarbeiter der Oberösterreichischen Versicherung geschickt, nachdem – wie ausführlich berichtet – bei Untersuchungen des Gebäudes bei einer Feuerschutzplatte Asbest gefunden wurde. Auch das angrenzende Gebäude wurde sicherheitshalber „evakuiert“.
Sicherheitshalber weiter Homeoffice
Jetzt hat der beigezogene Sachverständige Robert Sedlacek alle Räume untersucht und in der Atemluft keine Asbestbelastung nachweisen können. Daher wurden die Mitarbeiter aus dem Nebengebäude zurückgeholt, jene im betroffenen Teil des Baus bleiben sicherheitshalber im Homeoffice.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.