Entwarnung nach Alarm um Asbest in Versicherung

Die Verantwortlichen haben rasch die Notbremse gezogen, als kürzlich bei einer Begehung des Bürogebäudes der Oberösterreichischen Versicherung Asbest gefunden worden war. Alle Mitarbeiter, auch jene eines Nachbarhauses mussten die Gebäude verlassen. Inzwischen gibt´s Entwarnung, aber nur ein Teil der Mitarbeiter ist retour.