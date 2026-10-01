Erika Rössing: Vergessene Malerin im Licht

Die aktuelle Werkschau mit rund 100 Bildern holt diese Arbeiten einerseits aus dem Archiv, andererseits ergänzen private Leihgaben das Bild und ermöglichen einen neuen Blick auf das lange verschollene Frühwerk aus der NS-Zeit. Ausgewählte Arbeiten ihres Ehemanns Karl Rössing, eines der bedeutendsten österreichischen Grafiker des 20. Jahrhunderts, machen zugleich den lebenslangen künstlerischen Dialog des Paares sichtbar. Die Ausstellung läuft bis 24. Jänner 2027.