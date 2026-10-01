Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Verdacht bei Vergaben

Pass-Affäre weitet sich aus: Jetzt schon elf Fälle

Oberösterreich
01.10.2026 13:04
(Bild: Imre Antal)
Porträt von Robert Loy
Von Robert Loy

Die Affäre um Unregelmäßigkeiten bei der Vergabe von Staatsbürgerschaften beim Land OÖ weitet sich aus. Bisher waren vier Verdachtsfälle bekannt, nun sind sieben weitere dazugekommen. Das gab Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FPÖ) am Donnerstag im Landtag bekannt. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Begonnen hat alles mit einem „Einzelfall“. Einer mittlerweile ehemaligen Bediensteten (25) des Landes Oberösterreich wird vorgeworfen, einem 63-jährigen Tschetschenen aus ihrem privaten Umfeld zur österreichischen Staatsbürgerschaft verholfen zu haben, obwohl wesentliche Voraussetzungen dafür nicht ausreichend geprüft worden sein sollen. Die „Krone“ berichtete als Erste darüber.

Der Mann wurde tatsächlich Österreicher, die Staatsanwaltschaft Linz ermittelt wegen des Verdachts des Missbrauchs der Amtsgewalt gegen die ehemalige Landesbedienstete. Für sie gilt die Unschuldsvermutung.

Doch bei diesem einen Fall blieb es nicht. Bei der Überprüfung der Arbeit der Frau stieß das Land zunächst auf drei weitere auffällige Verfahren aus ihrem Umfeld. Zu einer Verleihung der Staatsbürgerschaft kam es dort allerdings nicht. Damit war zuletzt von insgesamt vier Verdachtsfällen die Rede.

Zitat Icon

Zu den vier Verdachtsfällen kamen sieben Verdachtsfälle neu dazu.

LH-Stellvertreter Manfred Haimbuchner, FPÖ

Bild: Markus Wenzel

Und jetzt bekommt die Affäre neuerlich eine deutlich größere Dimension. Im Landtag gab Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FPÖ) am Donnerstag bekannt, dass zur bisherigen Zahl weitere sieben Verdachtsfälle dazugekommen seien. Damit stehen mittlerweile elf Verfahren im Raum. Bei den neuen Fällen soll es laut dem Büro von Haimbuchner in zwei Fällen auch zu Verleihungen gekommen sein. 

„Zu den vier Verdachtsfällen kamen sieben Verdachtsfälle neu dazu“, sagte Haimbuchner im Landtag. Er ergänzt: „In den meisten Fällen steht der Verdacht im Raum, dass Akten aus unsachgemäßen Gründen bevorzugt und wesentliche Verfahrensschritte unterlassen wurden.“ Nach seinen Angaben betreffen sämtliche Fälle dieselbe Mitarbeiterin. 

Ob die sieben neuen Verdachtsfälle bereits bei der Staatsanwaltschaft angezeigt wurden, konnte Haimbuchner im Landtag nicht sagen. Er gehe davon aus, dass dies durch Landesamtsdirektor Thomas Schäffer zu erfolgen habe beziehungsweise erfolgen werde. 

Lesen Sie auch:
Im Linzer LDZ soll bei der Vergabe einer Staatsbürgerschaft getrickst worden sein.
Krone Plus Logo
Beamtin (25) angezeigt
Illegale Einbürgerung? Ermittlungen beim Land OÖ
04.06.2026
Passaffäre in Linz
Land erhöht Druck auf Staatsbürgerschaftsabteilung
03.09.2026

Schäffer hatte nach Bekanntwerden der Affäre die interne Revision eingeschaltet und zusätzliche Kontrollen verlangt. Anfang September hatte er außerdem den Druck auf die Staatsbürgerschaftsabteilung erhöht. Diese kämpft nicht nur mit der Affäre, sondern auch mit einem Rückstand bei der Bearbeitung von Anträgen. Bis Mitte Oktober soll ein Konzept vorliegen, wie die Verfahren künftig abgewickelt und Rückstände reduziert werden können.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
01.10.2026 13:04
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Mitte August hat sich in München fast ein Unfall ereignet, nachdem eine Boeing über die ...
Bericht erschienen
Das steckt hinter dem Flugzeug-Vorfall in München
Papst Leo XIV. hat Frankreich dazu aufgerufen, nukleare Waffen zu verbieten.
Gegen „Kriegsgedöns“
Papst ruft Frankreich zu atomarer Abrüstung auf
Israels Armee hat am Freitag ein Tunnelsystem der Hamas im Süden des Gaza-Streifens zerstört. 
Zwei Kilometer lang
Israel jagt in Gaza Hamas-Tunnel in die Luft
Eine Bürgerinitiative fordert strengere Regeln für die Lieferdrohnen von Amazon.
„Wie ein Bienenstock“
Texaner wehren sich gegen Amazons Lieferdrohnen
Nicht nur Reichensport
Hier können Kinder gratis Reitsportluft schnuppern
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Zeitumstellung so früh wie schon lange nicht mehr
153.658 mal gelesen
In der Nacht vom 24. auf den 25. Oktober endet die Sommerzeit, die Uhren werden um drei Uhr auf ...
Ausland
Co-Pilot will sich töten: Pilot verhindert Absturz
126.455 mal gelesen
Die Maschine war eigentlich auf dem Weg nach Tel Aviv. Der Kurs wurde jedoch geändert ...
Ausland
Mehrheit der Länder hat keine Zeitumstellung mehr
102.904 mal gelesen
In wenigen Wochen werden die Uhren in Österreich wieder um eine Stunde zurückgestellt. Viele ...
Außenpolitik
Präsident nennt Russland „Zwerg“: Moskau sauer
1202 mal kommentiert
Bundespräsident Alexander Van der Bellen nimmt sich in letzter Zeit kein Blatt vor den Mund. Nun ...
Wien
Hier geboren, aber Deutsch ist Fremdsprache
947 mal kommentiert
Sie sind keine Zuwanderer und scheitern dennoch an der Sprache: Eine aktuelle Auswertung über ...
Innenpolitik
FPÖ startet Volksbegehren gegen ORF-Gebühr
847 mal kommentiert
Schuch-Gubik und Hafenecker präsentierten am Mittwoch das FPÖ-Volksbegehren gegen den ORF.
Mehr Oberösterreich
Eventtipps
Bühne frei für Abwechslung am Wochenende in OÖ
In Lebensgefahr
Zwei Motorradlenker beim Überholen schwer verletzt
Sport Tv Logo
Berührende Story
Nach Schicksalsschlag läuft er für alle Herzkinder
Verdacht bei Vergaben
Pass-Affäre weitet sich aus: Jetzt schon elf Fälle
+6,7 Prozent in OÖ
Arbeitslosigkeit bei älteren Frauen steigt stark
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf