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Große Messe in Wels

Geld oder Spaß? Was den Jungen am Job wichtig ist

Oberösterreich
01.10.2026 11:20
Rund 90.000 Besucher werden bis inklusive Samstag am Messegelände in Wels erwartet.
Rund 90.000 Besucher werden bis inklusive Samstag am Messegelände in Wels erwartet.(Bild: Markus Wenzel)
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Von Krone Oberösterreich

Bei der Messe Jugend & Beruf in Wels tummeln sich dieser Tage die Erwerbstätigen von morgen. Die „Krone“ hat sich bei ihnen umgehört – und bei ihren künftigen Arbeitgebern.

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Das Wichtigste an einem Job? „Spaß soll er machen“ – das ist die einhellige Meinung der Erwerbstätigen von morgen, bei denen sich die „Krone“ am Messegelände in Wels umgehört hat. Dort startete am Mittwoch die von Wirtschaftskammer und Land Oberösterreich veranstaltete und von der „Krone“ präsentierte Messe Jugend & Beruf, bei der sich Teenager und ihre Eltern über die Möglichkeiten nach der Pflichtschule informieren können.

Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner und Wirtschaftskammer OÖ – Präsidentin Doris Hummer ...
Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner und Wirtschaftskammer OÖ – Präsidentin Doris Hummer besuchten den „Krone“-Stand auf der Messe.(Bild: Markus Wenzel)

Chef „soll nicht zu viel schimpfen“
Die Entlohnung ist für viele junge Menschen zweitrangig: „Wenn die Arbeit keinen Spaß macht, hilft das höchste Gehalt nichts“, meint etwa Viktoria (17). Sie legt zudem Wert auf ein „gutes Kollegium und dass man sich insgesamt wohlfühlt“. Für Jonathan muss beides „passen“, sowohl das Gehalt als auch die Freude an der Arbeit. Der 16-Jährige möchte Motorradmechaniker werden. Und der künftige Chef oder die künftige Chefin? „Der soll nicht zu viel schimpfen“, meint eine Gruppe junger Burschen, die sich bei den Informationsständen umsehen.

Jonathan (16) möchte Mechaniker werden.
Jonathan (16) möchte Mechaniker werden.(Bild: Markus Wenzel)
Spaß am Job ist für Viktoria (li.) und Christina (beide 17) am wichtigsten.
Spaß am Job ist für Viktoria (li.) und Christina (beide 17) am wichtigsten.(Bild: Markus Wenzel)
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Was Lehrlinge mitbringen sollen
Auch Arbeitgeber haben freilich Erwartungen an ihre jungen Mitarbeiter. Lehrlinge sollten laut Thomas Eggendorfer, Ausbildungsleiter von Plasser & Theurer, „Motivation und Engagement, eine gewisse Eigeninitiative und einen sozial guten Umgang“ mitbringen. „Das ist wichtiger als das Technische, denn das lernt man ohnehin.“ Plasser & Theurer bildet derzeit 77 Lehrlinge in acht unterschiedlichen Berufen aus. Neben dem Unternehmen stehen weitere rund 300 Aussteller noch bis inklusive Samstag am Messegelände in Wels für Informationen zur Verfügung.

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