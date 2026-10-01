Geld oder Spaß? Was den Jungen am Job wichtig ist

Chef „soll nicht zu viel schimpfen“

Die Entlohnung ist für viele junge Menschen zweitrangig: „Wenn die Arbeit keinen Spaß macht, hilft das höchste Gehalt nichts“, meint etwa Viktoria (17). Sie legt zudem Wert auf ein „gutes Kollegium und dass man sich insgesamt wohlfühlt“. Für Jonathan muss beides „passen“, sowohl das Gehalt als auch die Freude an der Arbeit. Der 16-Jährige möchte Motorradmechaniker werden. Und der künftige Chef oder die künftige Chefin? „Der soll nicht zu viel schimpfen“, meint eine Gruppe junger Burschen, die sich bei den Informationsständen umsehen.