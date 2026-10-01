65 Millionen sparen – doch wie soll das gehen?

„Deutlich unter den Erwartungen“

Auch für Michael Raml (FPÖ) war es eine Klausur „deutlich unter den Erwartungen“. Ihm fehlten konkrete Entscheidungen. Er fordert klare Prioritäten bei Sicherheit, Infrastruktur, Pflege, Schulen und Kinderbetreuung und will im Gegenzug aus seiner Sicht verzichtbare Ausgaben streichen. Besonders beim Kulturbudget sieht Raml Einsparpotenzial.

Abstimmung am 17. Dezember

Für Gegenhuber beginnt die eigentliche Arbeit damit erst jetzt. Vom 13. bis 23. Oktober stehen die Budgetgespräche mit den einzelnen Referenten an, im November wird das Zahlenwerk zusammengeführt. Am 17. Dezember soll der Gemeinderat schließlich über das Budget 2027 abstimmen. Bis dahin müssen aus mehr als 180 Vorschlägen jene Maßnahmen werden, für die sich im politisch zersplitterten Alten Rathaus tatsächlich Mehrheiten finden.