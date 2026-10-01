Traditionshaus sperrt in der Herrenstraße zu

Pikant-Klassiker verschwinden nicht ganz

Ganz verschwinden die bekannten Pikant-Klassiker allerdings nicht. Eine Auswahl an Brötchen und Sandwiches soll weiterhin in ausgewählten Jindrak-Filialen erhältlich sein und kann zudem online oder telefonisch bestellt werden. Auch warme Kleinigkeiten wie Gulasch, Gulaschsuppe, Toast und Frankfurter bleiben an bestimmten Standorten im Sortiment.