Traditionshaus sperrt in der Herrenstraße zu

Ein Stück Linzer Gastro-Geschichte verschwindet: Leo Jindrak sperrt natürlich nicht seine Konditorei zu, zieht aber bei einem seiner bekannten Konzepte den Schlussstrich. Ganz müssen Stammgäste auf ihre gewohnten Klassiker aber nicht verzichten. Denn während an einem Standort endgültig die Lichter ausgehen, sollen einige beliebte Speisen anderswo weiterleben.
Nach vielen Jahren ist Schluss: Jindrak schließt sein „Pikant“ in der Linzer Herrenstraße. Wie das Traditionsunternehmen mitteilt, sei die Entscheidung nicht leichtgefallen. Viele Linzer nutzten das Lokal über Jahre für die Mittagspause oder einen schnellen Imbiss.
Pikant-Klassiker verschwinden nicht ganz
Ganz verschwinden die bekannten Pikant-Klassiker allerdings nicht. Eine Auswahl an Brötchen und Sandwiches soll weiterhin in ausgewählten Jindrak-Filialen erhältlich sein und kann zudem online oder telefonisch bestellt werden. Auch warme Kleinigkeiten wie Gulasch, Gulaschsuppe, Toast und Frankfurter bleiben an bestimmten Standorten im Sortiment.
Seit mittlerweile 97 Jahren
Künftig will sich Jindrak wieder stärker auf das konzentrieren, wofür das Unternehmen seit mittlerweile 97 Jahren steht: Konditoreihandwerk und österreichische Rohstoffe. „Danke für Ihre Treue“, verabschiedet man sich von den bisherigen Pikant-Gästen.
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