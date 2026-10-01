Zwei Motorradlenker beim Überholen schwer verletzt

Um 16.15 Uhr fuhr der 76-jährige Pensionist aus Lassing im Bezirk Liezen mit seinem Motorrad in Obergrünburg auf der B140 von Grünburg kommend in Richtung Leonstein. Dabei überholte er mehrere Autos und zwei Lkw. Aufgrund von Gegenverkehr verriss er nach dem Überholvorgang sein Motorrad nach rechts, um sich wieder einordnen zu können.