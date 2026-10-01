Zwei Motorradlenker beim Überholen schwer verletzt

Motorradfahrer überholen gerne - das hatte am Mittwoch fatale Folgen. Ein 76-Jähriger aus Lassing (Stmk) stürzte in Grünburg in den Straßengraben, erlitt schwerste Verletzungen. Ein 23-Jähriger aus Ampflwang schlitterte nach einem Sturz in Ungenach mehrere hundert Meter über den Asphalt: schwer verletzt.
Um 16.15 Uhr fuhr der 76-jährige Pensionist aus Lassing im Bezirk Liezen mit seinem Motorrad in Obergrünburg auf der B140 von Grünburg kommend in Richtung Leonstein. Dabei überholte er mehrere Autos und zwei Lkw. Aufgrund von Gegenverkehr verriss er nach dem Überholvorgang sein Motorrad nach rechts, um sich wieder einordnen zu können.
Der Senior kam ins Schleudern, stürzte und schlitterte gegen die Leitschiene. Das Motorrad wurde in den angrenzenden Graben geschleudert. Der Mann wurde mit schwersten Verletzungen vom Notarzthubschrauber C10 in ein Krankenhaus nach Linz geflogen. Das beschädigte Motorrad wurde abgeschleppt.
Mit dem Hinterrad weggerutscht
Zwei Stunden später der nächste schwere Unfall: Ein 23-jähriger Motorradlenker aus Ampflwang (Bezirk Vöcklabruck) überholte auf der B143 in Ungenach. Beim Fahrstreifenwechsel vom linken auf den rechten Fahrstreifen rutschte dem Biker beim Überfahren des Mittelstreifens das Hinterrad weg. Folglich kam er auf das Fahrbahnbankett und wurde vom Motorrad geschleudert.
Der Verunfallte schlitterte mehrere 100 Meter auf dem Asphalt – die Maschine überschlug sich einige Male und kam erst im Straßengraben zum Stillstand. Der Unfalllenker wurde vom Rote Kreuz an der Unfallstelle erstversorgt und mit schweren Verletzungen ins Klinikum Vöcklabruck eingeliefert. Auch an diesem Motorrad entstand Totalschaden.
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