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Bursch lieh sich Auto:

Illegale Fahrt, um fehlende Schulhefte zu besorgen

Oberösterreich
01.10.2026 18:45
Die Schule ging wieder los, einige Hefte fehlten – da wurde ein junger Mühlviertler zum ...
Die Schule ging wieder los, einige Hefte fehlten – da wurde ein junger Mühlviertler zum Schwarzfahrer(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Einige Eltern werden sicher meinen: „Sehr selbstständig, der junge Mann!“ Doch Freude hätten sie mit ihm auch nur begrenzt. Denn die Selbstständigkeit äußerte sich in einer illegalen Spritztour mit Papas Auto zum Heftekaufen. Und weil der 16-Jährige schlecht fuhr, fiel er auf. Aber das Auto anhalten wollte er auch nicht.

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Aufgrund seiner unsicheren Fahrweise fiel am Donnerstagnachmittag, so gegen 17.20 Uhr, in der Perger Gewerbestraße Richtung stadtauswärts ein Auto auf. Trotz mehrmaliger Aufforderung das Fahrzeug anzuhalten, setzte der Lenker seine Fahrt Richtung Naarn fort.

Streifenwagen quer gestellt
Es war zwar keine rasante Flucht, aber stoppen wollte der Lenker offenbar nicht. Erst nachdem die Polizisten die Fahrbahn mit dem Streifenwagen blockiert hatten, hielt der Fahrer seinen Wagen an. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer erst 16 Jahre ist und somit noch keinen gültigen Führerschein besitzt.

Wagen hatte auch Mängel
Der Schüler, der am Heimweg nach Naarn war, gab an, dass er sich das Auto „geborgt“ hatte, um dringend benötigte Schulhefte in Perg besorgen zu können. Der Jugendliche wird wegen mehrerer Übertretungen angezeigt, auch den Fahrzeughalter könnte Ungemach treffen, da der Wagen Mängel hatte.

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