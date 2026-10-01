Illegale Fahrt, um fehlende Schulhefte zu besorgen

Streifenwagen quer gestellt

Es war zwar keine rasante Flucht, aber stoppen wollte der Lenker offenbar nicht. Erst nachdem die Polizisten die Fahrbahn mit dem Streifenwagen blockiert hatten, hielt der Fahrer seinen Wagen an. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer erst 16 Jahre ist und somit noch keinen gültigen Führerschein besitzt.