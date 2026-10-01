81 Anzeigen am ersten Tag der neuen E-Moped-Regeln

Zehn E-Mopeds sofort abgestellt

Die Linzer Polizei hat am ersten Tag gleich einmal genauer hingeschaut und nicht nur abgemahnt. Die Bilanz der „Einführungs-Razzia“, die übrigens von nur einer Streifenbesatzung durchgeführt wurde: 81 Anzeigen wegen Fahren ohne Kennzeichens, ohne Zulassung oder ohne Versicherung. Dazu kamen sechs Organmandate, weil der Helm fehlt – vier weitere Anzeigen für Helmmuffel, die ihr Vergehen nicht einsehen wollten. Acht Lenker hatten keinen Führerschein und insgesamt zehn angehaltene E-Moped-Fahrer mussten ihre Fahrzeuge stehen lassen.