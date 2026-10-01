81 Anzeigen am ersten Tag der neuen E-Moped-Regeln

Seit 1. Oktober gelten neue Regeln für die Verwendung von Elektromopeds. Kurz gesagt: Sie sind jetzt rechtlich keine Fahrräder mehr. Die Linzer Polizei hat gleich am ersten Tag die Einhaltung der Regeln kontrolliert und 81 Anzeigen geschrieben.
Fahrzeuge der betroffenen Klasse L1e-B sind zweirädrige Kleinkrafträder. Dazu können auch elektrisch angetriebene Fahrzeuge gehören. Wesentliche Merkmale sind laut ÖAMTC insbesondere: zwei Räder, ein Sitz, ein motorischer Antrieb, eine bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit von höchstens 45 km/h und bei Elektrofahrzeugen eine maximale Nenndauerleistung von grundsätzlich höchstens vier Kilowatt.
Es gibt noch Ausnahmen bei der Sitzhöhe, und weil es so viele verschiedene Elektromopeds am Markt gibt, fehlen einfach für Besitzer zu checkende Listen. Fix ist, dass ein Fahrzeug, das unter die L1e-B-Klasse fällt, angemeldet werden muss.
Außerdem dürfen E-Mopeds nicht mehr auf Fahrradstreifen unterwegs sein, das war bis Ende September erlaubt.
Zehn E-Mopeds sofort abgestellt
Die Linzer Polizei hat am ersten Tag gleich einmal genauer hingeschaut und nicht nur abgemahnt. Die Bilanz der „Einführungs-Razzia“, die übrigens von nur einer Streifenbesatzung durchgeführt wurde: 81 Anzeigen wegen Fahren ohne Kennzeichens, ohne Zulassung oder ohne Versicherung. Dazu kamen sechs Organmandate, weil der Helm fehlt – vier weitere Anzeigen für Helmmuffel, die ihr Vergehen nicht einsehen wollten. Acht Lenker hatten keinen Führerschein und insgesamt zehn angehaltene E-Moped-Fahrer mussten ihre Fahrzeuge stehen lassen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.